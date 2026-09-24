Santa Maria sedia mostra de ferromodelismo até sábado

A cidade de Santa Maria sedia a 5ª Mostra de Modelismo Ferroviário até o sábado (26). A exposição é realizada pela Associação de Ferromodelismo e Memória Ferroviária de Santa Maria (AFMSM) e tem como objetivo divulgar o modelismo ferroviário através de réplicas em escala. A mostra ocorre no Arquivo Histórico Municipal de Santa Maria José Antonio Brenner de Brenner (rua Appel, 900, 2º andar, bairro Nossa Senhora de Fátima), com visitação gratuita.
A visitação na sexta-feira será das 9h às 11h30min e das 14h às 17h. No sábado, a mostra será das 9h às 17h. A Mostra tem como objetivo divulgar a prática do modelismo ferroviário e promover o resgate histórico da cultura ferroviária de Santa Maria, do Rio Grande do Sul e do Brasil. Além disso, a iniciativa busca manter viva a história para as novas gerações.
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O modelismo ferroviário, também conhecido como ferreomodelismo, é um hobby que envolve desde a construção até a operação de modelos reduzidos de trens e ferrovias. Os praticantes criam réplicas em miniatura de locomotivas, vagões de carga, carros de passageiros, estações e paisagens ferroviárias, buscando reproduzir com realismo o cenário de uma ferrovia real. Em geral, os ferreomodelistas da Associação de Ferreomodelismo e Memória Ferroviária de Santa Maria produzem suas maquetes na escala HO, que representa a proporção de 1:87, ou seja, 87 vezes menor que o tamanho real.
O hobby também gera diversos benefícios, como o desenvolvimento de habilidades manuais e criativas, relaxamento e redução do estresse, socialização com outros entusiastas e aprendizado sobre história e tecnologia ferroviária. Entre os materiais em exposição estarão miniaturas de locomotivas, carros de passageiros, vagões de carga, dioramas, maquetes e outros produtos com foco no modelismo ferroviário e na história da ferrovia.