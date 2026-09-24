São Marcos age para baixar o nível de barragem com risco de rompimento

Segundo a prefeitura, que divulgou um vídeo de atualização na manhã desta quinta, está prevista a instalação de duas bombas com capacidade aproximada de 2 mil litros por segundo cada, que serão transportadas da Região Metropolitana até o município da Serra pela Defesa Civil estadual. Com o avanço do bombeamento, deverá ser feita uma descarga controlada, com base na projeção da área que pode receber o aumento do fluxo.
A Rodovia Padre Pedro Rizzon está interditada por tempo indeterminado, em um raio de cerca de 600 metros na região da Igreja São Luiz e da Escola Antônio Pessini. A Polícia Rodoviária informou que a VRS-815 está bloqueada nos dois sentidos, entre São Marcos e Criúva.
A prefeita em exercício, Fabiana Dutra de Oliveira, disse que as famílias evacuadas estão em casas de familiares ou hotéis, e que a Corsan providenciará um local para a permanência dos animais de estimação dos moradores que forem acomodados em hotéis.
A Defesa Civil municipal informou que não há pessoas desalojadas nem desabrigadas. Quem precisar retirar pertences deve procurar as barreiras policiais, onde um bombeiro acompanhará um integrante da família até a residência. Cristiano, representante da Defesa Civil municipal, pediu que a população não vá ao local porque, segundo ele, "toda vez que as pessoas vão buscar informação lá no local, nós temos que parar um agente". A prefeitura pediu que a população busque informações e acompanhe a situação pelos canais oficiais da prefeitura.