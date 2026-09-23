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Publicada em 23 de Setembro de 2026 às 17:35

Barragem em São Marcos está em alerta para colapso iminente, diz Defesa Civil do RS

Defesa Civil iniciou a evacuação de cerca de 60 edificações nos entornos da barragem

Defesa Civil iniciou a evacuação de cerca de 60 edificações nos entornos da barragem

Rádio São marcos FM/Reprodução/JC
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Ana Gonzalez
Ana Gonzalez Estagiária do JC
A Defesa Civil do Rio Grande do Sul emitiu, na tarde desta quarta-feira (23), um alerta severo para o colapso iminente da barragem Arroio São Luiz, em São Marcos, na Serra Gaúcha. O órgão já iniciou a evacuação de cerca de 60 edificações nos entornos da barragem, incluindo uma escola.
A Defesa Civil do Rio Grande do Sul emitiu, na tarde desta quarta-feira (23), um alerta severo para o colapso iminente da barragem Arroio São Luiz, em São Marcos, na Serra Gaúcha. O órgão já iniciou a evacuação de cerca de 60 edificações nos entornos da barragem, incluindo uma escola.
O aviso foi enviado à Defesa Civil pela Corsan após fortes chuvas atingirem a região, deixando danos na estrutura da barragem. Em 24 horas, a precipitação foi de 174 milímetros na região. Um alerta Cell Broadcast foi emitido nos entornos da barragem às 15h53min, orientando a população a se preparar para a evacuação.
Durante o monitoramento, equipes técnicas da Corsan identificaram fissuras com vazamentos em partes da barragem que comprometem a segurança da estrutura. A empresa acionou, então, o Plano de Ação de Emergências (PAE), notificando a Defesa Civil e iniciando a retirada preventiva de pessoas para áreas seguras.

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