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Publicada em 23 de Setembro de 2026 às 18:56

Unidade do Tudo Fácil em Uruguaiana inicia os atendimentos

Local fica aberto de segunda a sexta-feira, das 9h às 19h, e aos sábados, das 9h às 13h

Local fica aberto de segunda a sexta-feira, das 9h às 19h, e aos sábados, das 9h às 13h

PREFEITURA DE URUGUAIANA/DIVULGAÇÃO/CIDADES
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Jornal Cidades
A cidade de Uruguaiana recebeu nesta quarta-feira (23) a primeira unidade fixa do Tudo Fácil na Fronteira Oeste. A cerimônia ocorreu na Estação Rodoviária, com a presença de autoridades municipais e regionais. A implantação foi conduzida pelo governo do Estado, com acompanhamento da prefeitura de Uruguaiana. O atendimento ao público começa nesta quinta-feira (24), às 9h.

A unidade amplia a presença do Tudo Fácil no interior do Estado e aproxima os atendimentos de moradores de Uruguaiana e de outras cidades da região. A
central reúne serviços públicos estaduais, federais e municipais em um único endereço. A unidade possui 13 guichês para atendimento presencial e três totens de autoatendimento . Entre os serviços confirmados estão a emissão da Carteira de Identidade Nacional, atendimentos do Detran RS e do IPE Previdência, além do Balcão GOV.BR. Algumas solicitações exigem agendamento prévio pelo portal.
A cidade de Uruguaiana recebeu nesta quarta-feira (23) a primeira unidade fixa do Tudo Fácil na Fronteira Oeste. A cerimônia ocorreu na Estação Rodoviária, com a presença de autoridades municipais e regionais. A implantação foi conduzida pelo governo do Estado, com acompanhamento da prefeitura de Uruguaiana. O atendimento ao público começa nesta quinta-feira (24), às 9h.

A unidade amplia a presença do Tudo Fácil no interior do Estado e aproxima os atendimentos de moradores de Uruguaiana e de outras cidades da região. A
central reúne serviços públicos estaduais, federais e municipais em um único endereço. A unidade possui 13 guichês para atendimento presencial e três totens de autoatendimento . Entre os serviços confirmados estão a emissão da Carteira de Identidade Nacional, atendimentos do Detran RS e do IPE Previdência, além do Balcão GOV.BR. Algumas solicitações exigem agendamento prévio pelo portal.
•  LEIA TAMBÉM: Paleta Atlântida confirma edição em Uruguaiana em novembro

A solicitação da Carteira de Identidade Nacional passa a ser atendida no Tudo Fácil, na Estação Rodoviária. O serviço deixa o antigo posto de identificação, mas continua vinculado ao Instituto-Geral de Perícias. O agendamento deve ser feito pela plataforma Identidade Fácil RS ou pelo portal rs.gov.br. A primeira via é gratuita. No dia marcado, é preciso apresentar CPF e a certidão correspondente ao estado civil, em bom estado, sem rasuras e sem plastificação. Não é necessário levar fotografia.
O Tudo Fácil Uruguaiana fica na avenida Presidente Vargas, nº 3278, na Estação Rodoviária, no Centro. A partir de quinta-feira, funcionará de segunda a sexta-feira, das 9h às 19h, e aos sábados, das 9h às 13h, sem fechar ao meio-dia. 

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