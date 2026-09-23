Unidade do Tudo Fácil em Uruguaiana inicia os atendimentos

A unidade amplia a presença do Tudo Fácil no interior do Estado e aproxima os atendimentos de moradores de Uruguaiana e de outras cidades da região. A
central reúne serviços públicos estaduais, federais e municipais em um único endereço. A unidade possui 13 guichês para atendimento presencial e três totens de autoatendimento . Entre os serviços confirmados estão a emissão da Carteira de Identidade Nacional, atendimentos do Detran RS e do IPE Previdência, além do Balcão GOV.BR. Algumas solicitações exigem agendamento prévio pelo portal.
A solicitação da Carteira de Identidade Nacional passa a ser atendida no Tudo Fácil, na Estação Rodoviária. O serviço deixa o antigo posto de identificação, mas continua vinculado ao Instituto-Geral de Perícias. O agendamento deve ser feito pela plataforma Identidade Fácil RS ou pelo portal rs.gov.br. A primeira via é gratuita. No dia marcado, é preciso apresentar CPF e a certidão correspondente ao estado civil, em bom estado, sem rasuras e sem plastificação. Não é necessário levar fotografia.