Paleta Atlântida confirma edição em Uruguaiana em novembro

A prefeitura de Uruguaiana apresentou, durante a 49ª Expointer, a edição do Paleta Atlântida que será realizada no município no dia 7 de novembro, na extensão da avenida Presidente Vargas. O evento reunirá churrasco, música, gastronomia e cultura gaúcha, com entrada gratuita, buscando atrair visitantes e movimentar setores como comércio, hotelaria, alimentação e serviços.
Criado em 2017, o Paleta Atlântida surgiu como um encontro entre amigos e se transformou em um dos maiores eventos de churrasco do mundo. Realizado tradicionalmente em Xangri-Lá, no Litoral Norte, reúne milhares de pessoas e centenas de assadores, tendo a paleta de ovelha como símbolo principal. Na última edição em Atlântida, foram mais de 1,8 mil assadores ao longo de 4,5 quilômetros da faixa de areia, além de milhares de participantes. Em 2025, o evento chegou pela primeira vez a Porto Alegre, no Cais Mauá, reunindo mais de 15 mil participantes.
Em Uruguaiana, a programação ocupará cerca de 600 metros da avenida Presidente Vargas. Entre os destaques estão os Trios de Assadores, formados por três pessoas, que terão espaço próprio para preparar as carnes e poderão participar da competição que elegerá a melhor paleta da edição.
O evento também contará com o Camarote Paleta, espaço exclusivo com experiência open food e open bar, além de diferentes atrações ao longo do dia. Nas grandes edições, a estrutura reúne centenas de trios e pode chegar a cerca de 10 toneladas de carne assada.
O prefeito Carlos Delgado destacou a importância de receber um evento com alcance estadual. “Uruguaiana tem uma relação muito forte com o churrasco. Ter uma edição do Paleta Atlântida na nossa cidade é uma oportunidade de movimentar o turismo”, afirmou.