São João do Polêsine aposta no turismo para impulsionar a Quarta Colônia

No Centro do Estado, o município de São João do Polêsine anunciou um pacote de reformas em pontos turísticos, além da construção de novos espaços, na tentativa de se tornar o coração da Quarta Colônia. Com pouco mais de 2,6 mil habitantes, a cidade possui atrativos turísticos como o Geoparque Quarta Colônia, local reconhecido pela UNESCO e que abriga os fósseis de dinossauros mais antigos do planeta, além de parques dedicados à história da imigração italiana, como o Vale Vêneto, palco do Festival Internacional de Inverno.

Com estes atrativos turísticos em mente, a prefeitura apresentou em uma audiência pública o projeto "São João do Polêsine no coração da Quarta Colônia", com investimento de R$7 milhões para construção de uma praça focada no tema de dinossauros, assim como para a revitalização do Museu Municipal, da Praça da Polenta, no Vale Vêneto, e da Praça Central. Segundo a prefeita do município, Jaqueline Milanesi, o projeto busca qualificar espaços públicos para atrair visitantes e valorizar o potencial local. “O nosso propósito enquanto administração foi justamente olhar para o município e enaltecer todos os ativos turísticos que nós temos. Assim, identificamos eles e os organizamos para projetar o município e a Quarta Colônia como um destino turístico”, conta.

A iniciativa pretende explorar diversos pilares que formam a identidade da cidade, como a gastronomia italiana, a paleontologia, a religião e a natureza da região. Como parte do Geoparque da Quarta Colônia, o projeto prevê a construção de um parque temático de dinossauros no trevo de acesso à cidade. A proposta é contar a história do período Triássico e a formação geológica da região, com destaque aos fósseis encontrados no centro do Estado, com cerca de 230 milhões de anos. Segundo a chefe do Executivo municipal, o espaço ainda está em fase orçamentária, com parte do investimento vindo da prefeitura e o restante de parcerias privadas.

Projeto prevê como ficará a Praça Central do município após revitalização Prefeitura de São João Polêsine/Divulgação/Cidades

Já para a revitalização da Praça Central, a ideia é ressaltar a tradição agrícola da cidade, que possui forte produção de arroz. Ainda, o município busca pela aprovação na Câmara dos Deputados, em Brasília, do projeto de lei que intitula São João do Polêsine de Capital Nacional do Risoto. De acordo com a prefeita, a cidade busca usar o título para recepcionar um evento gastronômico voltado para o prato, a fim de resgatar a tradição dos filós da imigração italiana, onde a comida era servida em mesas compridas e de forma familiar.

“Estamos construindo o festival com alguns chefs de cozinha. Já temos a festa regional do arroz que fala sobre a produção. Agora nós estamos trabalhando para termos um festival gastronômico voltado ao risoto para consolidar a região como um destino gastronômico também, porque nossas festas culturais são riquíssimas. Queremos voltar o nosso olhar aos filós, que vieram junto com a imigração italiana. Quem vem a uma festa em São João do Polêsine tem aquela sensação de ser servido em família, sentar em uma mesa comprida cheia de pessoas, com aquela sequência de prato de sopa de agnoline, risoto, bife a milanesa, galeto assado e saladas. Isso tudo hoje faz parte da nossa identidade e queremos empacotar isso e trazer como um produto a ser vendido.”, ressalta Milanesi.

Ainda, o projeto prevê um roteiro voltado ao turismo religioso envolvendo os locais do município dos quais o Diácono João Luiz Pozzobon — atualmente em processo de canonização no Vaticano — estudou e viveu. Com a iniciativa, a prefeitura estrutura um roteiro que integra a casa-museu onde Pozzobon nasceu, a capela de São Pedro em Ribeirão, o seminário de Vale Vêneto e uma antiga escola rural revitalizada.

Projeto prevê a construção de um parque dedicado a dinossauros e a história geológica da região Prefeitura de São João Polêsine/Divulgação/Cidades