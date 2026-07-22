Festa Colonial de Canela apresenta releitura de pratos tradicionais

A Festa Colonial de Canela, que está em andamento, é parada obrigatória para quem busca entretenimento na Serra Gaúcha. Mas o evento também conquista um público ainda mais exigente: quem gosta de comer bem e com variedade. Nesta edição, não faltam opções para quem procura um prato farto ou um lanche criativo e saboroso.

Do bolinho de pinhão ao risoto de chocolate, o cardápio reúne receitas diversificadas e de alta qualidade. O público pode provar essas delícias até o dia 2 de agosto, durante a 32ª edição da festa, que celebra a produção das famílias do interior do município.

O cardápio desse ano reserva alguns pratos peculiares aos visitantes. Produzido pelo Sítio do Marcos e da Sabrina, responsável pela tenda Sabores do Sítio, o risoto de chocolate é preparado com arroz arbóreo pré-cozido em leite e açúcar, finalizado com chocolate ao leite nobre, creme de leite, manteiga e leite quente, até atingir a cremosidade ideal. A receita surgiu da paixão dos proprietários pelo tradicional arroz doce, inspirando a criação de uma versão inovadora do prato italiano.

Risoto de chocolate é preparado com arroz arbóreo pré-cozido em leite e açúcar JULIO DIAS/DIVULGAÇÃO/CIDADES

Já a Família Schein mantém a tradição de lançar um sabor inédito de pastel a cada edição da Festa Colonial. Neste ano, a novidade é o recheio de filé de tilápia. A produtora Lucia Schein explica que foi desenvolvido um tempero exclusivo para valorizar o sabor do peixe e oferecer ao público uma opção diferente das demais encontradas nas tendas.

Pastel de tilápia tem tempero exclusivo para valorizar o sabor do peixe JULIO DIAS/DIVULGAÇÃO/CIDADES

Outro prato com bastante procura é o cuca burguer. No lugar do pão, entra a massa de cuca produzida por uma agroindústria local, conferindo um leve toque adocicado que realça o sabor da carne. A combinação leva maionese caseira, hambúrguer artesanal de carne suína ou bovina, bacon crocante, picles, queijo, alface e abacaxi caramelizado.

Pão do cuca burguer tem toque adocicado que realça o sabor da carne JULIO DIAS/DIVULGAÇÃO/CIDADES



Na parte das bebidas está disponível nos sabores limão, kiwi, morango e amora, a caipirinha de Grappa. Produzida a partir da tradicional bebida italiana feita com o bagaço da uva, a versão preparada pelo Alambique Faes oferece um sabor diferenciado em relação às tradicionais caipirinhas de cachaça ou vodca. O produtor Juliano Faes participa da Festa Colonial há cinco anos e conta que, após uma aceitação tímida nas primeiras edições, a bebida se tornou seu produto mais vendido no ano passado. O cliente ainda pode escolher entre açúcar ou mel para adoçar a bebida. Na parte das bebidas está disponível nos sabores limão, kiwi, morango e amora, a. Produzida a partir da tradicional bebida italiana feita com o bagaço da uva, a versão preparada pelo Alambique Faes oferece um sabor diferenciado em relação às tradicionais caipirinhas de cachaça ou vodca. O produtor Juliano Faes participa da Festa Colonial há cinco anos e conta que, após uma aceitação tímida nas primeiras edições, a bebida se tornou seu produto mais vendido no ano passado. O cliente ainda pode escolher entre açúcar ou mel para adoçar a bebida.