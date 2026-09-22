Vendaval mantém vias e transporte coletivo com restrições em Rio Grande

Rio Grande ainda tem vias e serviços afetados pelo vendaval que atingiu o município na segunda-feira (21). Equipes da prefeitura trabalham na retirada de árvores e outros obstáculos e na normalização da circulação. Algumas linhas do transporte coletivo seguem com alterações de trajeto devido aos danos provocados pelo vento.
Nesta terça-feira (22), a linha Quinta opera pela Rua Trajano Lopes até a Estação Quinta, enquanto a linha Parque São Pedro utiliza a ERS-734 e acessos internos do bairro. A linha Barra também teve o itinerário alterado, e a Circular Interdistrital passou a fazer o trajeto entre Marinheiros, Marambaia e a Estação Quinta. A prefeitura mantém equipes de assistência social e Defesa Civil em diferentes regiões para registrar pedidos de ajuda, incluindo solicitações de telhas.
Segundo o balanço preliminar da Defesa Civil estadual, Rio Grande tem 250 residências com danos nos telhados, colocando o município entre os dez com maior número de danos materiais registrados no período. O levantamento contabiliza 250 ocorrências de dano material no município. Os dados ainda são preliminares e podem ser atualizados.
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