Chuva deixa vias bloqueadas e mobiliza equipes em Caxias do Sul

Caxias do Sul mantém equipes mobilizadas nesta terça-feira (22) para liberar vias, recuperar redes de drenagem e atender moradores afetados pelas fortes chuvas. Mais de 100 redes de drenagem foram danificadas, enquanto pontos da área urbana e do interior permanecem bloqueados por alagamentos, deslizamentos, barreiras e danos em pontes. A prefeitura trabalha com máquinas e equipes em regime de urgência para restabelecer a circulação.
Entre os pontos afetados estão ruas dos bairros Cristo Redentor, Esplanada, De Lazzer, Planalto e Vila Lobos, além de estradas do interior. No Complexo Dal Bó, moradores de áreas próximas às barragens receberam orientação para deixar temporariamente as residências e foram encaminhados para abrigo. Sete pessoas permanecem em abrigos municipais, enquanto equipes seguem mobilizadas em áreas afetadas.
Segundo o balanço preliminar da Defesa Civil estadual, Caxias do Sul registra três mortes e uma pessoa ferida em decorrência dos eventos climáticos. O município está entre os mais afetados no período, mas o extrato estadual não apresenta, neste momento, o total de pessoas afetadas ou de danos materiais de Caxias do Sul. Os dados ainda podem ser atualizados.
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