Rio Taquari começa a baixar após pico de 24,46 metros em Estrela

Estrela iniciou a preparação para a limpeza das áreas atingidas pela cheia do Rio Taquari, que chegou a 24,46 metros nesta terça-feira (22), a cota de inundação para o trecho é de 19 metros. O nível começou a baixar lentamente após o pico, e a prefeitura prevê o início dos trabalhos nesta quarta-feira (23). O nível considerado normal na região do Porto de Estrela é de cerca de 13 metros.
Doze famílias, que somam 36 pessoas, permanecem no abrigo montado no Ginásio da Comunidade Católica São Cristóvão, no bairro Boa União. A retirada preventiva começou na noite de segunda-feira (21), quando a Defesa Civil municipal trabalhava com uma previsão inicial de elevação até a cota de 22 metros. Com a subida acima do esperado, a evacuação foi ampliada para áreas classificadas como de risco.
Estrela não aparece entre os municípios com maior número de pessoas afetadas ou de danos materiais no extrato preliminar da Defesa Civil estadual divulgado nesta terça-feira. O levantamento estadual ainda é preliminar e pode ser atualizado conforme os municípios informem novos danos.
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