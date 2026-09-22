Agergs reajusta tarifa da travessia entre Triunfo e São Jerônimo

Nesta terça-feira (22), a Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul (Agergs) se reuniu em sessão ordinária para discutir o reajuste tarifário na travessia hidroviária de pedestres entre Triunfo e São Jerônimo, ambas na Região Metropolitana do Estado. Em reunião, foi aprovada unanimemente uma alta de 4,72%, resultando em um aumento de R$ 0,20 no valor da passagem.
Atualmente, a travessia de passageiros em balsa está no valor de R$4,70, com o reajuste o valor passa a R$4,90. O cálculo é realizado pela Fundação Estadual de Planejamento Metropolitano e Regional (Metroplan), analisado pela diretoria de regulação econômica da Agergs e apresentado para diretores e membros da agência para ser aprovado. Na reunião, o reajuste foi aprovado por unanimidade.
Neste ano, o cálculo do aumento considera o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) acumulado entre junho de 2025 e maio de 2026. Além disso, o reajuste também foi influenciado pelo atraso da aplicação da tarifa, a qual deveria acontecer anualmente até dia primeiro de agosto.
O último reajuste aconteceu em 2025, quando a passagem passou de R$ 4,35 para R$ 4,70, um aumento de 5,6%. No último reajuste, também foi decidida a inclusão da defasagem do valor em casos de atrasos na aplicação, decisão aprovada novamente em 2026.
Já em janeiro de 2024, a passagem passou de R$4,00 para R$4,35, uma alta de 7,5%. Desde 2021, a tarifa tem estado na casa dos R$4,00. Neste ano, com o aumento, a tarifa técnica chegou a R$ 4,91, entretanto, foi decidido pelo arredondamento. Ao mesmo tempo, o transporte é financiado totalmente pelo valor da passagem e não possui subsídios.