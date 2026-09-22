Marca de chocolate suíça vai lançar loja inédita em Gramado

Conhecida como a capital do chocolate artesanal, Gramado, na Serra Gaúcha, passa a ter uma nova atração no setor. A Lindt, marca suíça de chocolate, chegou à cidade para marcar dois importantes momentos de sua trajetória no Brasil: a inauguração de sua primeira loja fora de shopping no país e o alcance da marca de 100 lojas em território nacional. A nova unidade será inaugurada na quinta-feira (24), em formato soft opening, e dará início a um projeto que prevê novas experiências para os consumidores ao longo dos próximos meses.
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Em comunicado à imprensa, a empresa afirmou que estar presente em Gramado "vai além de abrir uma nova loja, é consolidar a Lindt em um dos destinos brasileiros mais emblemáticos para os amantes de chocolate". A unidade terá sua experiência ampliada progressivamente. Entre as iniciativas previstas estão o Maître Experience, que aproxima os consumidores do universo dos chocolates Lindt por meio de seu Maître Chocolatier; uma Gifting Extension, dedicada à personalização de presentes; espaços instagramáveis; embalagens especiais inspiradas em Gramado e uma cafeteria com cardápio exclusivo.
"Inaugurar nossa primeira loja de rua em Gramado nos permite entrar em um mercado que tem uma conexão muito forte com o chocolate e com a experiência de alto padrão que já praticamos em nossas boutiques. Queremos que essa loja seja um destino turístico para os brasileiros, um espaço para descobrir, experimentar e vivenciar nossa marca”, afirma Walter Angst, CEO da Lindt no Brasil.
A nova loja contará com o portfólio tradicional da marca, reunindo algumas de suas principais linhas, além de receber constantemente novidades de linhas e produtos exclusivos para a unidade, ampliando as possibilidades de descoberta para moradores e visitantes de Gramado. A loja fica localizada na avenida Borges de Medeiros, 2515, Centro.