Empresários de Gramado veem novo projeto com otimismo

Diretor Criativo e CEO da Casa Living, o engenheiro Ricardo Peccin avalia que o momento de Gramado não é diferente do resto do setor econômico das outras cidades e até estados, levando em conta o baque com as enchentes. “Recém, estamos chegando perto do que havia antes em matéria de ocupação hoteleira e fluxo de turista. No setor imobiliário, está preocupante a situação. Há poucos negócios em relação ao que se tinha, e muitos lançamentos que preocupam. As vendas estão muito lentas, apesar de ter dado uma reagida agora nesse início do segundo semestre, mas longe de ser o que era", explica.

De acordo com Peccin, a Nova Centralidade “é um projeto belíssimo de futuro, é uma nova urbanização na direção correta, é para lá que Gramado vai se expandir naturalmente. Isso é muito bacana, muito legal. Só que, claro, os recursos de investimento em infraestrutura vão partir sempre da iniciativa privada. Então, isso eleva o custo de quem for empreender e tende a dificultar um pouco mais, não sabemos prever quanto tempo isso pode levar. O diretor descarta, momentaneamente, a intenção de erguer algum empreendimento do Grupo Casa no Mato Queimado “Vamos aguardar o desenvolvimento desta área e deste projeto, que é de longo prazo”.

Na opinião de André Bertolucci, CEO do Olivas de Gramado, o novo polo urbano é fundamental em razão da mobilidade do fluxo de veículos nas ligações com o Centro da cidade. “Por que isso é importante? Primeiro que traz esse movimento para uma região interior do município que fica fora desse eixo turístico onde o turista passeia. Então vai haver uma valorização das terras dos proprietários dessa localidade em específico, não só aqui do Mato Queimado, mas também das linhas das colônias que se sucedem até o interior de Caxias do Sul", diz o executivo.

Bertolucci também destaca a questão ambiental que precisa ser analisada. “Que haja um acerto entre o poder público, entre os municípios que entregam a Serra Gaúcha, as concessionárias de água, de luz e a Secretaria do Meio Ambiente para que não haja desmatamento demasiado, que haja a preservação dos mananciais hídricos, para que possamos entregar para as próximas gerações uma área que consiga atender essa demanda cada vez maior de turistas, que a gente possa possibilitar moradia mais acessível para a população”.

Para Diego Cáceres, CEO da Rede Laghetto Hotéis, Resorts & Experiências, o Centro não deixará de ser o coração da cidade e será cada vez mais valorizado: “As oportunidades para empreendimentos de todos os portes serão ampliadas, visto que as áreas centrais já operam próximas de sua capacidade ideal de expansão física e absorção de fluxos. A criação de novas centralidades representa a evolução natural de uma cidade que planeja seu futuro”.

Até o momento, não há qualquer iniciativa da maior rede hoteleira da Serra Gaúcha (com 13 hotéis no município) de ter alguma operação na região de Mato Queimado. “Ao distribuir melhor os serviços essenciais, Gramado amplia a qualidade do atendimento à população e melhora a mobilidade urbana. Com isso, o Centro tende a se tornar cada vez mais acolhedor, belo e dedicado à convivência, ao lazer e à experiência turística, beneficiando igualmente moradores e visitantes”, avalia Cáceres.

O Sindilojas Região das Hortênsias acompanha com atenção as discussões e os avanços relacionados ao projeto da Nova Centralidade de Gramado, conforme seu presidente, Sandro Schmidt. “Como entidade representativa do comércio, consideramos fundamental que um projeto dessa dimensão seja conduzido com planejamento, responsabilidade e diálogo permanente com a comunidade e com os setores produtivos. A Nova Centralidade poderá representar novas oportunidades para o comércio, serviços, geração de empregos e atração de investimentos", disse.

Além de positiva, José Roberto Nunes, CEO da Mundo Planalto, grupo responsável pelo Hard Rock Hotel Gramado, considera que a Nova Centralidade é necessária para o futuro: “O atual centro turístico já chegou muito próximo do seu limite, com ruas sobrecarregadas, congestionamentos e uma concentração cada vez maior de moradores, turistas, comércio e serviços na mesma região. E precisamos olhar para frente. Gramado ainda vai crescer muito. Esse crescimento também gera novas demandas e a necessidade de mão de obra e de estrutura para receber as pessoas que virão trabalhar e viver em Gramado”.