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Publicada em 21 de Setembro de 2026 às 19:08

Mel feito com lavanda será lançado em evento de Morro Reuter

Produto foi feito a partir de uma técnica desenvolvida para atrair as abelhas e estimular a preferência pelas flores de lavanda

Produto foi feito a partir de uma técnica desenvolvida para atrair as abelhas e estimular a preferência pelas flores de lavanda

Daniela Moraes/DIVULGAÇÃO/CIDADES
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A Festa Nacional da Lavanda, que ocorre em Morro Reuter de 15 a 18 de outubro deste ano terá um lançamento importante: o mel de lavanda. A produção é do lavandário Enzveiler e passou por análise polínica e avaliação sensorial, conforme laudos que atendem a legislação brasileira do Laboratório de Análises de Produtos de Origem Animal (Lapoa), Faculdade de Veterinária (Favet), Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs) e Melinário Caminhos do Pólen, tornando-se o primeiro mel de lavanda do Estado do Rio Grande do Sul.

O produtor Alexandre Enzveiler desenvolveu uma técnica para atrair as abelhas e estimular a preferência pelo néctar das flores de diferentes espécies do gênero Lavandula (lavanda). Essa técnica foi aperfeiçoada ao longo dos anos, até que o mel produzido apresentasse as características desejadas.

Com os resultados alcançados, o produto foi encaminhado para análises laboratoriais. Esses testes permitiram comprovar sua origem botânica e garantir a denominação de mel monofloral, conforme os critérios estabelecidos pela legislação brasileira.

O mel passou por duas análises de pólen e por uma avaliação sensorial, que confirmou características típicas da lavanda, como aroma, coloração e sabor. O desenvolvimento desse produto representa um marco para a produção de lavanda na agricultura familiar. Além de agregar valor à atividade, contribui para a permanência das famílias no campo, incentiva a sucessão rural e fortalece o turismo rural na região.

A Festa Nacional da Lavanda, que ocorre em Morro Reuter de 15 a 18 de outubro deste ano terá um lançamento importante: o mel de lavanda. A produção é do lavandário Enzveiler e passou por análise polínica e avaliação sensorial, conforme laudos que atendem a legislação brasileira do Laboratório de Análises de Produtos de Origem Animal (Lapoa), Faculdade de Veterinária (Favet), Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs) e Melinário Caminhos do Pólen, tornando-se o primeiro mel de lavanda do Estado do Rio Grande do Sul.

O produtor Alexandre Enzveiler desenvolveu uma técnica para atrair as abelhas e estimular a preferência pelo néctar das flores de diferentes espécies do gênero Lavandula (lavanda). Essa técnica foi aperfeiçoada ao longo dos anos, até que o mel produzido apresentasse as características desejadas.

Com os resultados alcançados, o produto foi encaminhado para análises laboratoriais. Esses testes permitiram comprovar sua origem botânica e garantir a denominação de mel monofloral, conforme os critérios estabelecidos pela legislação brasileira.

O mel passou por duas análises de pólen e por uma avaliação sensorial, que confirmou características típicas da lavanda, como aroma, coloração e sabor. O desenvolvimento desse produto representa um marco para a produção de lavanda na agricultura familiar. Além de agregar valor à atividade, contribui para a permanência das famílias no campo, incentiva a sucessão rural e fortalece o turismo rural na região.
O produto será lançado na Festa Nacional da Lavanda de 15 a 18 de outubro no entorno do Ginásio Municipal de Esportes de Morro Reuter com entrada franca. A programação completa da festa pode ser conferida nas redes sociais (@festanacionaldalavanda).

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