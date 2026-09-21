Mel feito com lavanda será lançado em evento de Morro Reuter

A Festa Nacional da Lavanda, que ocorre em Morro Reuter de 15 a 18 de outubro deste ano terá um lançamento importante: o mel de lavanda. A produção é do lavandário Enzveiler e passou por análise polínica e avaliação sensorial, conforme laudos que atendem a legislação brasileira do Laboratório de Análises de Produtos de Origem Animal (Lapoa), Faculdade de Veterinária (Favet), Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs) e Melinário Caminhos do Pólen, tornando-se o primeiro mel de lavanda do Estado do Rio Grande do Sul.
O produtor Alexandre Enzveiler desenvolveu uma técnica para atrair as abelhas e estimular a preferência pelo néctar das flores de diferentes espécies do gênero Lavandula (lavanda). Essa técnica foi aperfeiçoada ao longo dos anos, até que o mel produzido apresentasse as características desejadas.
Com os resultados alcançados, o produto foi encaminhado para análises laboratoriais. Esses testes permitiram comprovar sua origem botânica e garantir a denominação de mel monofloral, conforme os critérios estabelecidos pela legislação brasileira.O mel passou por duas análises de pólen e por uma avaliação sensorial, que confirmou características típicas da lavanda, como aroma, coloração e sabor. O desenvolvimento desse produto representa um marco para a produção de lavanda na agricultura familiar. Além de agregar valor à atividade, contribui para a permanência das famílias no campo, incentiva a sucessão rural e fortalece o turismo rural na região.