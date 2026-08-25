Festa Nacional da Lavanda em Morro Reuter ocorre em outubro

O município de Morro Reuter, no Vale do Sinos, se prepara para a 7ª Festa Nacional da Lavanda, que ocorre de 15 a 18 de outubro. A programação gratuita inclui shows musicais, produtos de lavanda e coloniais, exposição de animais, indústria, comércio, agricultura, artes e artesanato. Também haverá visita a campos de lavanda e o visitante poderá usufruir de uma vasta praça de alimentação que inclui gastronomia com lavanda.
O município trabalha desde 2002 para incentivar a cultura da flor e, em 2015, foi dado início a um programa de incentivo o que também fez surgir a Festa Nacional da Lavanda, bienal, com foco no turismo rural possibilitando o contato direto com os campos coloridos e aromatizados pela flor. Dentre as novidades desta edição está a Lavanda Fest, uma cerveja Pilsen de coloração bordeaux com reflexos lilases, leve e refrescante, com delicadas notas florais de lavanda; um pudim feito com lavanda; pães e pizzas de fermentação natural com lavanda; chocolate ao leite com recheio de lavanda, dentre outros.
A festa busca valorizar a flor símbolo no município e que há mais de 20 anos perfuma e embeleza a cidade, a partir de mudas da lavanda da variedade dentata, vindas da Europa e que tão bem se adaptaram em Morro Reuter. O plantio que tomou os canteiros das ruas e de residências e praças também é estimulado cada vez mais pela administração municipal que oferece um programa de incentivo.
Além da renda gerada com a venda para extração de óleo essencial, a lavanda fomenta o turismo. Na última edição, em 2024, mais de 45 mil visitantes participaram dos quatro dias de festa.