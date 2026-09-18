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Publicada em 18 de Setembro de 2026 às 17:59

Alvorada anuncia edital de licitação para revitalização da praça municipal

Previsão é que obras iniciam até o final de 2026 e durem em torno de um ano e meio

Previsão é que obras iniciam até o final de 2026 e durem em torno de um ano e meio

Prefeitura de Alvorada/Divulgação/Cidades
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Jornal Cidades
Como parte das comemorações pelo aniversário de Alvorada, o prefeito Douglas Martello anunciou a publicação do edital de licitação para a revitalização completa da principal praça do município. O projeto prevê a transformação do espaço em um novo ponto de lazer, convivência, esporte, gastronomia e serviços para a população.
Como parte das comemorações pelo aniversário de Alvorada, o prefeito Douglas Martello anunciou a publicação do edital de licitação para a revitalização completa da principal praça do município. O projeto prevê a transformação do espaço em um novo ponto de lazer, convivência, esporte, gastronomia e serviços para a população.
A proposta prevê a revitalização de toda a praça, com uma estrutura moderna e diversificada para atender diferentes públicos e faixas etárias. Entre as novidades estão novos playgrounds, quadras poliesportivas revitalizadas, pista de skate, deck, áreas de lazer, chimarródromo e academia ao ar livre, ampliando as opções de esporte, recreação e convivência.

O novo playground contará com brinquedos metálicos em formato de animais, gira-gira, castelinho e balanços. A praça também contará com um deck, agregando uma nova área de permanência e convivência. Ainda, o projeto prevê a implantação de um Open Mall, além de um espaço gourmet e uma rua coberta com opções de gastronomia, que deverão proporcionar um novo ambiente para alimentação, encontros e convivência entre moradores.
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A estrutura será complementada com novos banheiros, bebedouros com água fria e quente, quiosques, camelódromo e estacionamento. A revitalização também contempla a renovação da vegetação, instalação de novos bancos e mobiliário urbano, contribuindo para tornar o ambiente mais agradável, funcional, acessível e qualificado.

O investimento estimado para a revitalização é de R$ 10 milhões, com recursos próprios da Prefeitura de Alvorada. Com o edital de licitação anunciado, o município dá início ao processo para contratação da empresa responsável pela execução da obra. Após a conclusão de todas as etapas burocráticas da licitação e a definição da empresa vencedora, a previsão é que as obras tenham início até o final de 2026. O prazo estimado para a conclusão da revitalização é de aproximadamente um ano e meio.

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