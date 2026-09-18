Alvorada anuncia edital de licitação para revitalização da praça municipal

O novo playground contará com brinquedos metálicos em formato de animais, gira-gira, castelinho e balanços. A praça também contará com um deck, agregando uma nova área de permanência e convivência. Ainda, o projeto prevê a implantação de um Open Mall, além de um espaço gourmet e uma rua coberta com opções de gastronomia, que deverão proporcionar um novo ambiente para alimentação, encontros e convivência entre moradores.
A estrutura será complementada com novos banheiros, bebedouros com água fria e quente, quiosques, camelódromo e estacionamento. A revitalização também contempla a renovação da vegetação, instalação de novos bancos e mobiliário urbano, contribuindo para tornar o ambiente mais agradável, funcional, acessível e qualificado.
O investimento estimado para a revitalização é de R$ 10 milhões, com recursos próprios da Prefeitura de Alvorada. Com o edital de licitação anunciado, o município dá início ao processo para contratação da empresa responsável pela execução da obra. Após a conclusão de todas as etapas burocráticas da licitação e a definição da empresa vencedora, a previsão é que as obras tenham início até o final de 2026. O prazo estimado para a conclusão da revitalização é de aproximadamente um ano e meio.