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Publicada em 09 de Setembro de 2026 às 17:56

Rampa de voo livre em morro de Osório passa por reforma

Local é um espaço tradicional para a prática do voo livre na cidade

Local é um espaço tradicional para a prática do voo livre na cidade

Eudes Correa/DIVULGAÇÃO/CIDADES
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Um dos locais mais visitados do município de Osório, o Morro das Antenas, no distrito da Borússia, vai receber melhorias numa das suas principais estruturas. Iniciou nesta semana a revitalização da rampa de voo livre do local.
Um dos locais mais visitados do município de Osório, o Morro das Antenas, no distrito da Borússia, vai receber melhorias numa das suas principais estruturas. Iniciou nesta semana a revitalização da rampa de voo livre do local.
A estrutura de madeira será totalmente refeita dando melhores condições para os praticantes da modalidade. A previsão é que a obra, orçada em cerca de R$ 100 mil reais, seja concluída em 60 dias. Com a obra, toda a parte de madeira será renovada com caibros e tábuas em grápia e com mão de obra da própria prefeitura.
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Segundo o prefeito de Osório, Romildo Bolzan Júnior, a revitalização atende uma demanda antiga e vai qualificar um espaço que é referência para o esporte e também para o turismo no município. “Estamos realizando uma melhoria importante em uma estrutura que é utilizada pelos praticantes do voo livre e que também recebe muitos visitantes. Nosso objetivo é oferecer um espaço mais adequado, seguro e qualificado, valorizando ainda mais as atividades na região da Borússia”, destaca o prefeito.

Além de ser um dos principais pontos turísticos de Osório, o Morro das Antenas é um espaço tradicional para a prática do voo livre, uma das modalidades esportivas mais tradicionais do município. Durante o período de obras, é importante que a população e visitantes respeitem as áreas demarcadas e evitem acessar o local. Embora o espaço seja destinado à prática esportiva e conte, nas proximidades, com um mirante propício para a contemplação da paisagem do litoral, a rampa de voo livre acaba atraindo muitos turistas.

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