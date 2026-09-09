Rampa de voo livre em morro de Osório passa por reforma

Segundo o prefeito de Osório, Romildo Bolzan Júnior, a revitalização atende uma demanda antiga e vai qualificar um espaço que é referência para o esporte e também para o turismo no município. “Estamos realizando uma melhoria importante em uma estrutura que é utilizada pelos praticantes do voo livre e que também recebe muitos visitantes. Nosso objetivo é oferecer um espaço mais adequado, seguro e qualificado, valorizando ainda mais as atividades na região da Borússia”, destaca o prefeito.
Além de ser um dos principais pontos turísticos de Osório, o Morro das Antenas é um espaço tradicional para a prática do voo livre, uma das modalidades esportivas mais tradicionais do município. Durante o período de obras, é importante que a população e visitantes respeitem as áreas demarcadas e evitem acessar o local. Embora o espaço seja destinado à prática esportiva e conte, nas proximidades, com um mirante propício para a contemplação da paisagem do litoral, a rampa de voo livre acaba atraindo muitos turistas.