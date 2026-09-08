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Publicada em 08 de Setembro de 2026 às 18:35

Caminho entre praias de Torres é bloqueado para a passagem de pedestres

Chamado de Caminho da Santinha, ligação tem risco de deslocamento de pedras

Chamado de Caminho da Santinha, ligação tem risco de deslocamento de pedras

PREFEITURA DE TORRES/DIVULGAÇÃO/CIDADES
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Jornal Cidades
A prefeitura de Torres informa que o tradicional Caminho da Santinha, que liga a Prainha e a Praia da Cal e também serve como chegada ao Parque da Guarita, segue totalmente interditado para a passagem de pedestres. A medida é preventiva e visa garantir a segurança de moradores e turistas, devido ao risco iminente de deslocamento de pedras.
A prefeitura de Torres informa que o tradicional Caminho da Santinha, que liga a Prainha e a Praia da Cal e também serve como chegada ao Parque da Guarita, segue totalmente interditado para a passagem de pedestres. A medida é preventiva e visa garantir a segurança de moradores e turistas, devido ao risco iminente de deslocamento de pedras.
Para reforçar o alerta e evitar acidentes, equipes da prefeitura instalaram barreiras físicas no local. O bloqueio impede o acesso ao trecho enquanto técnicos e órgãos responsáveis monitoram as condições do terreno e avaliam a estabilidade da rocha.
O local costuma atrair moradores e visitantes pela sua beleza e devoção, mas a atenção agora precisa ser dobrada. A recomendação das autoridades é clara: não ultrapasse as sinalizações.
Foram colocadas estruturas para impedir a passagem e sinalizar o perigo. Há possibilidade de queda e deslocamento de pedras a qualquer momento.
Uma equipe da prefeitura de Torres segue acompanhando a situação para tomar as providências cabíveis e garantir a liberação do trecho com total segurança assim que possível.
Cabe lembrar que, na noite de 29 de agosto, um carro caiu do Morro do Farol, que fica acima da passagem. O veículo caiu na área sobre as pedras, causando danos.

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