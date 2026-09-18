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Publicada em 18 de Setembro de 2026 às 17:39

Novo Hamburgo lança ReFis com abatimento total em juros e multas de ISS

Programa abrande contribuintes com dívidas de ISSQN, exceto ISS do Simples Nacional, com fato gerador ocorrido até 30 de junho de 2026

Programa abrande contribuintes com dívidas de ISSQN, exceto ISS do Simples Nacional, com fato gerador ocorrido até 30 de junho de 2026

Prefeitura de Novo Hamburgo/Divulgação/Cidades
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Jornal Cidades
O novo programa de regularização fiscal (ReFis) de Novo Hamburgo, instituído pela Lei Municipal nº 3.746/2026, oferece desconto de 100% em juros de mora e multas por atraso, mediante pagamento à vista do débito, para os contribuintes com dívidas referentes ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN).

O ReFis abrange débitos cujo fato gerador tenha ocorrido até 30 de junho de 2026 e estejam inscritos em dívida ativa. A medida contempla débitos, em diferentes etapas de cobrança, inclusive aqueles em execução fiscal, protestados ou negativados, incluindo parcelas remanescentes de parcelamentos em andamento.
O novo programa de regularização fiscal (ReFis) de Novo Hamburgo, instituído pela Lei Municipal nº 3.746/2026, oferece desconto de 100% em juros de mora e multas por atraso, mediante pagamento à vista do débito, para os contribuintes com dívidas referentes ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN).

O ReFis abrange débitos cujo fato gerador tenha ocorrido até 30 de junho de 2026 e estejam inscritos em dívida ativa. A medida contempla débitos, em diferentes etapas de cobrança, inclusive aqueles em execução fiscal, protestados ou negativados, incluindo parcelas remanescentes de parcelamentos em andamento.
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Contribuintes que possuam débitos em discussão administrativa também poderão aderir ao programa mediante desistência da impugnação ou dos recursos administrativos. Nos casos de discussão judicial, será necessária a desistência da respectiva ação, permanecendo sob responsabilidade do contribuinte eventuais custas processuais e honorários advocatícios.

A única exceção relacionada ao imposto prevista no programa, aplica-se aos débitos de ISSQN enquadrados no regime do Simples Nacional, que não poderão aderir ao ReFis. Porém, estes contribuintes estão contemplados no Programa NH em Dia, que também oferece 100% de desconto nos juros e multa de mora.

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