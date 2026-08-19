Novo Hamburgo inaugura a 13ª unidade do Tudo Fácil no RS

A cidade de Novo Hamburgo ganha uma nova opção para facilitar o acesso da população aos serviços públicos. Foi inaugurada nesta quarta-feira (19) a unidade do Tudo Fácil no município. A iniciativa é resultado de uma parceria entre a prefeitura de Novo Hamburgo e o Governo do Estado.
A unidade funciona no antigo prédio da Finansinos, na Rua Bento Gonçalves, 2575, no Centro. O início dos atendimentos ao público em geral ocorre a partir das 9h desta quinta-feira (20), com funcionamento das 9 às 19h, de segunda a sexta-feira. Aos sábados, o atendimento será das 9 às 13h.
Além de Novo Hamburgo, outras 10 idades do Rio Grande do Sul contam com unidades do programa. Esta é a 13ª unidade do Tudo Fácil no Estado e a primeira doa central de serviços localizada no Vale do Sinos.
Com a implantação da unidade, além dos serviços habituais oferecidos pelo Estado, a prefeitura passa a disponibilizar uma série de serviços municipais junto à unidade estadual, ampliando e facilitando o atendimento ao cidadão. Os guichês 3 e 4 serão destinados a essa finalidade. A prefeitura disponibiliza serviços municipais voltados principalmente ao atendimento de empreendedores e contribuintes, além de orientações e abertura de protocolos.
Entre os serviços oferecidos, inicialmente, estão a emissão da DAS Mensal e da Declaração de MEI; emissão de Comprovante de Inscrição Municipal; orientação para acesso ao Atende.Net; orientação sobre o DTE (Domicílio Tributário Eletrônico); emissão de Certidão Negativa de Débitos (CND) Municipal; emissão de segunda via de boleto do IPTU e de taxas do ano corrente; e abertura de protocolos diversos. Esse número deve ser ampliado em breve.
Já entre os serviços oferecidos pelo Estado por meio do Tudo Fácil estão atendimentos relacionados ao IGP, como emissão da Carteira de Identidade Nacional (CIN); serviços do DetranRS, como habilitação e veículos; encaminhamentos relacionados à Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul (JucisRS); além de serviços de outros órgãos e entidades públicas.