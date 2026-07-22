Pronto Atendimento vira alternativa de atendimento em Alvorada

Desde o dia 6 de julho, o Centro de Saúde de Alvorada passou a atuar como Pronto Atendimento 24 horas. Antes, a unidade ficava aberta até as 22h e os atendimentos ocorriam por ordem de chegada. Com a mudança, o funcionamento passa a ser ininterrupto, com aplicação de classificação de riscos para casos urgentes de baixa complexidade.

Desde a inauguração, o local tem desafogado a demanda do Hospital Municipal, única outra opção com funcionamento 24 horas, além de receber cerca de 400 atendimentos diariamente. Segundo o secretário municipal de Saúde, Jacson Renato, o Pronto Atendimento foi planejado para receber casos de baixa complexidade, como crises gripais, febre alta, dores intensas, crises hipertensivas e dificuldades respiratórias. Assim, a população do município não depende apenas de um único lugar com atendimentos ininterruptos e o Hospital Municipal consegue focar em emergências mais graves, explica. De acordo com ele, pacientes que necessitarem de atendimento especializado, por exemplo, continuarão sendo encaminhados ao hospital.

Para o funcionamento do Pronto Atendimento, o antigo Centro de Saúde teve sua capacidade aumentada em 31%. Para a mudança, foi necessário o aumento da equipe, com a criação de um turno noturno e contratação de médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem. Ao todo, o local conta com 11 médicos, entre eles clínicos gerais e pediatras, três enfermeiros, 12 técnicos de enfermagem e um bioquímico. Ademais, o atendimento também passa a depender da classificação de risco, na qual casos mais graves terão prioridade, independentemente da ordem de chegada.

O secretário também ressalta que o Pronto Atendimento é subsidiado inteiramente pelo município, com gestão da prefeitura, diferente do Hospital Municipal de Alvorada. De acordo com ele, o gasto mensal calculado será em torno de R$ 700 mil. Ao mesmo tempo, ainda há a perspectiva de habilitar o novo local como Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Entretanto, para isso o município depende de um hospital melhor estruturado para dar suporte aos casos que a estrutura não é suficiente para resolver. Atualmente, o hospital ainda não conta com leitos de UTI ou equipamento para diagnóstico por imagem, o que limita seu funcionamento em casos de emergência.

"Em um futuro planejamos habilitar o nosso serviço para uma UPA. Isto requer outras medidas, como uma melhora no hospital do nosso município, o qual não é gerido pela prefeitura, porque precisamos de um local melhor estruturado para dar retaguarda a Unidade de Pronto Atendimento. Então a limitação da secretaria municipal da Saúde está também na evolução de uma estrutura que não depende da nossa gestão", afirma Renato.