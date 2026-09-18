Rio Grande inicia oferta de próteses dentárias pelo SUS

Para ter acesso ao serviço é preciso realizar uma consulta odontológica para avaliar a necessidade do procedimento. Caso identificada a necessidade de prótese, o profissional faz o encaminhamento para o serviço especializado. O atendimento de avaliação pode ser realizado nas Unidades Básicas de Saúde da Família (UBSFs), Unidades Básicas de Saúde (UBSs), Unidade Móvel Odontológica ou diretamente na Secretaria Municipal da Saúde (SMS).
De acordo com o coordenador de Saúde Bucal da SMS, Giordano Soria, o encaminhamento para a especialidade parte da Atenção Primária. Após a avaliação odontológica, o profissional elabora um boletim de referência para o Ambulatório de Próteses Odontológicas da Secretaria Municipal da Saúde. O encaminhamento segue para a Secretaria Municipal da Saúde, onde é realizado o processo de regulação.
O serviço disponibiliza próteses dentárias totais e parciais, de acordo com a necessidade identificada na avaliação odontológica. As próteses podem ser confeccionadas para a arcada superior ou inferior, conforme a condição clínica de cada paciente e a indicação realizada pelo profissional de odontologia.