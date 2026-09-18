Theatro Sete de Abril está com agenda de 2026 fechada

A agenda do Theatro Sete de Abril, em Pelotas, está com o calendário de espetáculos para 2026 lotado. Contatos para novos eventos devem tratar de programações previstas para o primeiro semestre do ano de 2027, que também já possui datas com agenda reservada. O local passou 16 anos interditado e foi reaberto em nesse ano, em julho.
Para o diretor do Theatro, Alexandre Mattos, o grande sucesso na procura de datas se dá, principalmente, pela carência que Pelotas vinha tendo, nesses 16 anos com a casa fechada, de espaços públicos e acessíveis. Para ele, o local tem voltado a ser um espaço que integra a rotina da comunidade, além de ser um patrimônio histórico da cidade, assim como sinônimo de cultura e arte de fácil acesso.
Desde seu evento de reabertura, no dia 7 de julho, o Sete foi palco de quase 40 espetáculos, entre eles atividades gratuitas, peças teatrais, mostras de dança, shows de nível nacional, entre outras manifestações artísticas. A agenda semanal do Theatro é divulgada nas redes sociais, no Instagram @theatrosetedeabril, e no site da Prefeitura de Pelotas. Neste final de semana integram a programação, mais uma edição do Jazz no Sete, com uma atração internacional, que sobe ao palco na sexta-feira (18) a partir das 20h30 e a peça teatral Dora, protagonizada pela renomada atriz Grace Gianoukas, no domingo (20) às 18h.
Produtores interessados em marcar espetáculos para o primeiro semestre de 2027 podem entrar em contato através do e-mail theatrosetedeabril@pelotas.rs.gov.br.