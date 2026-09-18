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Publicada em 18 de Setembro de 2026 às 14:54

Theatro Sete de Abril está com agenda de 2026 fechada

Theatro Sete de Abril reabriu este ano, no mês de julho, durante comemoração dos 214 anos do município

Theatro Sete de Abril reabriu este ano, no mês de julho, durante comemoração dos 214 anos do município

Tobias Bernardo/Prefeitura de Pelotas/Divulgação/Cidades
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Jornal Cidades
A agenda do Theatro Sete de Abril, em Pelotas, está com o calendário de espetáculos para 2026 lotado. Contatos para novos eventos devem tratar de programações previstas para o primeiro semestre do ano de 2027, que também já possui datas com agenda reservada. O local passou 16 anos interditado e foi reaberto em nesse ano, em julho. 
A agenda do Theatro Sete de Abril, em Pelotas, está com o calendário de espetáculos para 2026 lotado. Contatos para novos eventos devem tratar de programações previstas para o primeiro semestre do ano de 2027, que também já possui datas com agenda reservada. O local passou 16 anos interditado e foi reaberto em nesse ano, em julho. 
Para o diretor do Theatro, Alexandre Mattos, o grande sucesso na procura de datas se dá, principalmente, pela carência que Pelotas vinha tendo, nesses 16 anos com a casa fechada, de espaços públicos e acessíveis. Para ele, o local tem voltado a ser um espaço que integra a rotina da comunidade, além de ser um patrimônio histórico da cidade, assim como sinônimo de cultura e arte de fácil acesso.
Desde seu evento de reabertura, no dia 7 de julho, o Sete foi palco de quase 40 espetáculos, entre eles atividades gratuitas, peças teatrais, mostras de dança, shows de nível nacional, entre outras manifestações artísticas. A agenda semanal do Theatro é divulgada nas redes sociais, no Instagram @theatrosetedeabril, e no site da Prefeitura de Pelotas. Neste final de semana integram a programação, mais uma edição do Jazz no Sete, com uma atração internacional, que sobe ao palco na sexta-feira (18) a partir das 20h30 e a peça teatral Dora, protagonizada pela renomada atriz Grace Gianoukas, no domingo (20) às 18h.
Produtores interessados em marcar espetáculos para o primeiro semestre de 2027 podem entrar em contato através do e-mail theatrosetedeabril@pelotas.rs.gov.br.

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