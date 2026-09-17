Monumento em forma de bota será inaugurado em outubro em Nova Petrópolis

O Monumento Wanderschuh, por suas dimensões e características, será a maior bota do mundo esculpida em um único bloco de arenito, tornando-se também um novo elemento de destaque na paisagem urbana e turística de Nova Petrópolis. O material chegou à cidade nesta semana para ser esculpido pelo artista Rogério Bertoldo no próprio local onde ficará exposto.
O Wanderschuh de Nova Petrópolis será esculpido em um único bloco de arenito rosa, com, aproximadamente, quatro metros de comprimento, 2,65 metros de altura e 1,40 metro de largura. O bloco bruto pesa cerca de 33 toneladas e foram necessários aproximadamente três meses para sua retirada da pedreira e preparação para o transporte.
A transformação da pedra em uma gigantesca botina ficou a cargo do escultor Rogério Bertoldo, artista com trajetória reconhecida e diversas obras em Nova Petrópolis. O escultor já realizou várias obras para o município, onde dedicou, em 2014, alguns meses para esculpir 40 obras para o Esculturas Parque Pedras do Silêncio. Recentemente, esculpiu o Monumento Heimat – Raízes dos Agricultores, inaugurado dia 7 de setembro. Além das obras para Nova Petrópolis, o escultor tem o Jardim das Esculturas com 900 obras, e que é o maior parque de Esculturas das Américas, esculpido por um só escultor, além de ter obras espalhadas pelo Brasil e pela América do Sul.
A inauguração da bota vai ocorrer no dia 10 de outubro, às 10h, na Praça Emmelshausen. Na data, a prefeitura de Nova Petrópolis realizará a entrega oficial do Monumento Wanderschuh, obra que celebra a irmandade entre Nova Petrópolis e a cidade alemã de Emmelshausen. Para receber o monumento, o Município denominou Praça Emmelshausen o espaço localizado no encontro da avenida 15 de Novembro com a rua Presidente Lucena, em frente ao Cemitério Evangélico.
Em alemão, Wanderschuh significa botina ou bota de caminhada. O monumento foi concebido como uma representação da trajetória dos imigrantes alemães; enquanto a escultura instalada em Emmelshausen simboliza a partida do emigrante alemão, a obra de Nova Petrópolis representa a chegada do imigrante ao Brasil e as novas raízes construídas em território gaúcho.