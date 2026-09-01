Escolha da área em Gramado leva em conta novo aeroporto da Serra Gaúcha

Além da localização estratégica na proximidade com Canela, rota alternativa para Nova Petrópolis e estar na direção do futuro Aeroporto Regional de Vila Oliva, em Caxias do Sul, o assessor técnico do escritório da Nova Centralidade, arquiteto Matheus Cipolat garante que a topografia da área de 900 hectares no bairro de Mato Queimado é favorável para a instalação dos empreendimentos, dispondo de vistas privilegiadas das paisagens naturais. Ele e Mateus Ripol, engenheiro civil e secretário-adjunto de Planejamento, Urbanismo e Parcerias Estratégicas de Gramado, também afirmam que todo o Projeto Urbanístico Relevante (PUR) da Região Norte do município de Gramado foi acompanhado pela Secretaria de Meio Ambiente.

“Os estudos avaliaram aquela área. E a Zona de Ocupação Intensiva (ZOI) é uma zona que tem menos restrições ambientais. Foi analisado o todo para conseguir se chegar em uma ocupação. Não vão ser desmatados todos os 900 hectares”, diz Ripol. Cerca de 171 hectares (18,8%) são destinados estritamente a Corredores Ecológicos e áreas de preservação, enquanto o restante será dividido entre zonas de ocupação intensiva, intermediária e rarefeita.

Como Cipolat acompanha o projeto desde o início, ele assegura que ele “inclusive, traz um detalhamento muito maior em relação às questões ambientais do que o restante do município". Segundo ele, foram feitos diversos tipos de análises ambientais, de vegetação, das questões hídricas, das questões de adaptação às questões climáticas e deslizamentos. "Todo o território foi extensamente mapeado, tanto na sua questão ambiental quanto na sua questão urbana, antes de prosseguir para a parte da proposta de projeto”, reforça. A documentação desse relatório e todas as ações previstas estão disponíveis publicamente no site da prefeitura (novacentralidade.gramado.rs.gov.br) e podem ser acessados livremente por qualquer cidadão.

Além do centro cultural com anfiteatro, espaços de lazer como praças públicas com mirante, ciclovias, migração de serviços, áreas de inovação tecnológica com vistas à formação de pessoal qualificado para atuar no Turismo e terminal intermodal de transporte, também se prevê uma zona voltada à inovação em saúde, com reserva de áreas para um hospital de referência. “Será um hospital amplo e totalmente privado, para tratamentos de saúde de alta complexidade. Então, é um Turismo de Saúde que a gente também poderá acrescentar no nosso calendário”, informa o prefeito Nestor Tissot.

Além disso, existe a expectativa local que a operação seja do Hospital Sírio Libanês, e o gestor é otimista com esse cenário, mas sem citar o nome do empresário local que ergueria a edificação. “Já tem um certo contrato de compromisso, digamos assim, do empresário que vai construir o próprio hospital para fazer toda a exploração de saúde nesse local. Conhecendo o empresário, como ele é muito rápido nas negociações, nos seus empreendimentos, acredito que em dois anos teria esse hospital já edificado. Ele já tem o projeto, já tem o financiamento bem colocado e faltam detalhes da aprovação do projeto na prefeitura para ele iniciar a obra, então é jogo rápido”, afirma o prefeito.