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Publicada em 28 de Julho de 2026 às 16:23

Veículos elétricos voadores ligarão Gramado e Porto Alegre em 25 minutos

Operação vai usar aeronaves elétricas capazes de decolar e pousar na vertical, dispensando o uso de pistas convencionais

Operação vai usar aeronaves elétricas capazes de decolar e pousar na vertical, dispensando o uso de pistas convencionais

FLYBIS/DIVULGAÇÃO/CIDADES
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Jornal Cidades
A FlyBis, de Caxias do Sul, assinou recentemente um protocolo de intenções com a prefeitura de Gramado para implantar uma das primeiras operações comerciais dos veículos elétricos de pouso e decolagem vertical (eVTOL, na sigla em inglês). A previsão de início das operações é para 2028.

Tratam-se de aeronaves elétricas capazes de decolar e pousar na vertical, dispensando o uso de pistas convencionais, e projetadas para transportar passageiros em trajetos de curta distância. As aeronaves previstas para a operação na região da Serra Gaúcha terão autonomia de 100 quilômetros e capacidade para transportar até quatro passageiros.

Na segunda-feira (27), representantes da FlyBis estiveram na área do complexo Sirena, no bairro Mato Queimado, onde será construído o primeiro vertiporto em Gramado. Na ocasião, a comitiva da empresa anunciou que as primeiras rotas serão entre Gramado, Canela, Bento Gonçalves e Caxias do Sul. Também estão previstas operações em Santa Catarina, em toda a ilha de Florianópolis no primeiro ano de operações. No segundo ano, com o recebimento de novas aeronaves serão incluídos Camboriú, Joinville e Porto Alegre. Também estão previstas operações na Argentina, Uruguai, Paraguai e Chile.
A FlyBis, de Caxias do Sul, assinou recentemente um protocolo de intenções com a prefeitura de Gramado para implantar uma das primeiras operações comerciais dos veículos elétricos de pouso e decolagem vertical (eVTOL, na sigla em inglês). A previsão de início das operações é para 2028.

Tratam-se de aeronaves elétricas capazes de decolar e pousar na vertical, dispensando o uso de pistas convencionais, e projetadas para transportar passageiros em trajetos de curta distância. As aeronaves previstas para a operação na região da Serra Gaúcha terão autonomia de 100 quilômetros e capacidade para transportar até quatro passageiros.

Na segunda-feira (27), representantes da FlyBis estiveram na área do complexo Sirena, no bairro Mato Queimado, onde será construído o primeiro vertiporto em Gramado. Na ocasião, a comitiva da empresa anunciou que as primeiras rotas serão entre Gramado, Canela, Bento Gonçalves e Caxias do Sul. Também estão previstas operações em Santa Catarina, em toda a ilha de Florianópolis no primeiro ano de operações. No segundo ano, com o recebimento de novas aeronaves serão incluídos Camboriú, Joinville e Porto Alegre. Também estão previstas operações na Argentina, Uruguai, Paraguai e Chile.
De acordo com a empresa, quando implementado, os voos com os veículos elétricos devem encurtar a distância entre Porto Alegre e Gramado. Há a expectativa de que voos entre o Aeroporto Salgado Filho e o vertiporto em Gramado levem, em média, 25 minutos.

A FlyBis assinou um contrato de intenções com a Eve Air Mobility, empresa da Embraer, para adquirir 40 aeronaves. No primeiro ano serão entregues três unidades para as primeiras operações no Rio Grande do Sul. Quem assessora a FlyBis na implantação do novo modal de transporte, é a Leading Aviation, empresa com sede em Madri. De acordo com a consultora Laura Calegari, será preciso uma estrutura. Laura diz que o processo está avançado junto à Agência Nacional de Aviação (Anac), e as certificações das cinco empresas interessadas em operar o novo modal deverão estar concluídas no final de 2027.

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