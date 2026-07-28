Veículos elétricos voadores ligarão Gramado e Porto Alegre em 25 minutos

Tratam-se de aeronaves elétricas capazes de decolar e pousar na vertical, dispensando o uso de pistas convencionais, e projetadas para transportar passageiros em trajetos de curta distância. As aeronaves previstas para a operação na região da Serra Gaúcha terão autonomia de 100 quilômetros e capacidade para transportar até quatro passageiros.
Na segunda-feira (27), representantes da FlyBis estiveram na área do complexo Sirena, no bairro Mato Queimado, onde será construído o primeiro vertiporto em Gramado. Na ocasião, a comitiva da empresa anunciou que as primeiras rotas serão entre Gramado, Canela, Bento Gonçalves e Caxias do Sul. Também estão previstas operações em Santa Catarina, em toda a ilha de Florianópolis no primeiro ano de operações. No segundo ano, com o recebimento de novas aeronaves serão incluídos Camboriú, Joinville e Porto Alegre. Também estão previstas operações na Argentina, Uruguai, Paraguai e Chile.
A FlyBis assinou um contrato de intenções com a Eve Air Mobility, empresa da Embraer, para adquirir 40 aeronaves. No primeiro ano serão entregues três unidades para as primeiras operações no Rio Grande do Sul. Quem assessora a FlyBis na implantação do novo modal de transporte, é a Leading Aviation, empresa com sede em Madri. De acordo com a consultora Laura Calegari, será preciso uma estrutura. Laura diz que o processo está avançado junto à Agência Nacional de Aviação (Anac), e as certificações das cinco empresas interessadas em operar o novo modal deverão estar concluídas no final de 2027.