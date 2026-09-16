Encontro em Gramado recebe pintores de todo o Brasil

O Gramado Natural – 3º Encontro de Pintura ao Ar Livre divulgou a programação oficial de seu encontro anual, que acontece de 23 a 27 de setembro, em Gramado. Durante cinco dias, artistas, estudantes, profissionais das artes, moradores e visitantes poderão participar de uma agenda que reúne pintura ao ar livre, formação, exposição, intercâmbio artístico e aproximação com as paisagens naturais e culturais do município.
A procura já pode ser percebida antes mesmo do início do encontro. Em 2026, o Gramado Natural reúne participantes vindos de 43 cidades, oito unidades federativas brasileiras e três países. Algumas das atividades que exigiam inscrição antecipada tiveram suas vagas preenchidas rapidamente.
A ampla oferta gratuita de atividades é uma característica do programa cultural, que ocorre ao longo de 12 meses. Durante o encontro anual, essa proposta também se traduz na programação artística e formativa com demonstrações, workshops, palestras, rodas de conversa, vernissage de obras, mostras de arte e encontros de pintura abertos à participação do público.
Entre as experiências artísticas realizadas dentro de parques, há duas opções por adesão: no Garden Park, no sábado, e no Parque Olivas de Gramado, no domingo. Os momentos de alimentação previstos na programação também são opcionais e realizados por adesão ou reserva diretamente com os estabelecimentos parceiros.
A proposta é permitir que a comunidade e os visitantes tenham acesso não apenas às obras prontas, mas também aos artistas, aos processos de criação, às técnicas e às discussões que envolvem a profissão e o fazer artístico. Durante a abertura oficial, o Gramado Natural também prestará sua homenagem ao artista gramadense Ricardo Peccin, homenageado da edição 2026.