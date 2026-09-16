Parque logístico de R$ 1 bilhão recebe licença em Cachoeirinha

A prefeitura de Cachoeirinha concedeu à Guardian Gestora a Licença de Instalação para o novo Parque Logístico do município, autorizando o início da implantação do empreendimento às margens da ERS-118. O projeto prevê investimento estimado de até R$ 1 bilhão, distribuído ao longo de seis fases, e uma área total de 384,5 mil metros quadrados. A primeira etapa tem custo de obra estimado em R$ 300 milhões e potencial para gerar 2,7 mil empregos diretos e 4 mil indiretos.





O empreendimento será instalado em uma área com frente para a ERS-118 e a cerca de 20 quilômetros de Porto Alegre. O masterplan apresentado pela Guardian prevê seis lotes destinados ao desenvolvimento do complexo, incluindo um Power Center comercial de 19 mil metros e áreas para empreendimentos logísticos.





A primeira fase corresponde ao lote 6, com 117,2 mil metros quadrados, e tem início previsto de forma imediata na apresentação do projeto. O cronograma efetivo das obras, no entanto, dependerá da empresa, segundo a assessoria da prefeitura.





De acordo com o município, o investimento da primeira etapa será integralmente privado, assim como as obras de drenagem e saneamento necessárias para o empreendimento ficarão sob responsabilidade da Guardian. Outras intervenções de infraestrutura, principalmente relacionadas ao acesso e à circulação no entorno, ainda estão sendo avaliadas.





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A expectativa da empresa é que o parque completo tenha potencial para gerar aproximadamente 8 mil empregos diretos e 12 mil indiretos. A estimativa considera todas as fases de implantação. Para a primeira etapa, os números projetados são de 2,7 mil empregos diretos e 4 mil indiretos.

Para o projeto completo, a Guardian estima impactos na arrecadação durante a implantação; os custos de obras são de R$ 1 bilhão, com potencial de R$ 9 milhões em ISS (Imposto Sobre Serviços), ao longo da construção. Também estima entre R$ 37 milhões e R$ 42 milhões em arrecadação de ITBI (Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis) até o fim do projeto. Na primeira fase, o custo estimado da obra é de R$ 300 milhões, com potencial de R$ 2,7 milhões em ISS e entre R$ 11 milhões e R$ 12,5 milhões em ITBI.

Assegurado pela legislação ambiental, o projeto também garante a preservação de uma área equivalente a 30% do empreendimento como corredor ecológico, que contou com laudos elaborados por diferentes profissionais e áreas, como biologia, geologia e engenharia ambiental.





Empreendimento da Guardian Gestora terá mais 384 mil metros quadrados e será implantado em seis fases; primeira etapa prevê R$ 300 milhões e potencial de 2,7 mil empregos diretos em Cachoeirinha Guardian Gestora/Divulgação/JC





Outros investimentos





O Parque Logístico da Guardian integra um conjunto de investimentos anunciados pela Prefeitura de Cachoeirinha que, somados, chegam a quase R$ 3 bilhões. Entre eles estão a fábrica de chips do Grupo Tellescom, estimada em cerca de R$ 1 bilhão; um Data Center Tier III da Parks Tecnologia, com investimento previsto de R$ 500 milhões; e o projeto da 3SB Parque Logístico, de aproximadamente R$ 200 milhões.





Os projetos, contudo, estão em diferentes estágios de desenvolvimento. Segundo a Secretaria Municipal de Inovação, Tecnologia, Qualificação e Novos Projetos (SMIT), os valores anunciados não significam que a totalidade dos investimentos já tenha sido executada ou convertida em obras.





No caso do Data Center da Parks, a viabilidade já foi deferida. A previsão do município é de que os primeiros movimentos para a implantação ocorram ainda em 2026, condicionados às demais etapas técnicas, administrativas e de licenciamento. A empresa também já mantém no município um projeto-piloto de sensores inteligentes para monitoramento do nível dos rios, desenvolvido com a Defesa Civil e parceiros locais.



