Cavalgada de Prendas espera receber 600 mulheres em Cambará do Sul

Considerada a maior e mais antiga do gênero no Brasil, a Cavalgada de Prendas de Cambará do Sul celebra a força feminina, as amizades e o amor pelas tradições gaúchas. O evento, exclusivo para mulheres, realizado para incentivar as celebrações dos festejos Farroupilha, ocorre no dia 19 de setembro e deve reunir prendas de todas as idades, vindas de diversas regiões do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná.



A programação começa às 6h30, na Fazenda Baio Ruano, e se estende até às 17h. A saída está prevista para as 8h e o almoço, que contará com um show musical ao vivo, ocorre a partir das 13h, no salão da Comunidade de Morro Agudo, onde serão escolhidas a prenda veterana e a prenda jovem. O encerramento da cavalgada está previsto para as 16h30, quando as prendas desfilarão no centro da cidade de Cambará do Sul.



A vice-presidente da Associação de Cavalgada de Prendas, Gabrieli Oliveira Cardoso, destaca a importância de cultivar boas amizades e o orgulho em estar à frente do evento. “Ele começou pequeno, com amigas unidas em prol da sua cultura, e hoje é um legado, uma história importante do município, que vem crescendo e movimentando a região como um todo. Trata-se de uma união de mulheres e amigas incríveis. Ele não é apenas mais um evento, e sim uma herança, uma memória, um movimento que traduz a força da mulher”, ressalta Gabrieli.



Uma das primeiras a aderir ao evento foi a mãe de Lilian, Dalma de Carvalho Reis. Alguns anos depois, a primeira filha de Lilian, Emanuelly, participou, com apenas dois anos de idade. Mais tarde veio a irmã, Maitê, e depois a filha mais nova de Lilian, Rafaela. Hoje são cinco mulheres da mesma família, com idades entre 18 e 69 anos, cultivando a tradição e multiplicando o amor pelo pago.



“Eu participo desde a primeira edição, só faltei quando estava grávida das minhas filhas. A Emanuelly mal conseguia se equilibrar e já participou. Chamou tanta atenção que foi tema de reportagem”. Apaixonadas pelo tradicionalismo, elas têm a certeza de que passar esse amor pelo Rio Grande do Sul às suas descendentes é a melhor forma de manter o legado e garantir o futuro da cavalgada.



Esta é a 23ª edição da cavalgada e tem patrocínio da Rio Grande Seguros e Previdência. Mais informações sobre o evento estão nas redes sociais (@cavalgada_de_prendas).