Asun projeta até 1,2 mil contratações para lojas do Litoral Norte do RS

Depois de anunciar em agosto a abertura de três novas lojas no Litoral Norte gaúcho
, o Asun começa a detalhar algumas novidades da unidades. Em Torres, a unidade ficará na rua José Bonifácio, ao lado da antiga rodoviária da cidade e onde ficava o Nacional. De acordo com informações da rede, a previsão é de que a abertura das três lojas ocorra primeira quinzena de dezembro
, e a rede projeta diferenciais aos clientes.
Para as três unidades serão, em média, 400 contratações. No verão, a estimativa é de mais 800 vagas entre temporárias e fixas na rede, a fim de reforçar o atendimento no período. O processo seletivo já foi iniciado e as vagas estão disponíveis pela internet (asun.pandape.com.br).
Além de Torres, as outras duas unidades ficam em Capão da Canoa - na avenida Paraguassu - e em Tramandaí - na avenida Emancipação. As novas unidades combinam layout moderno e infraestrutura diferenciada, com destaque para adega, área de produtos saudáveis, mix ampliado de pets e bazar, além de uma seleção especial de produtos importados. Uma questão importante para a rede nas unidades do Litoral Norte é a redução na altura das gôndolas, proporcionando maior amplitude visual. A ideia é ambiente mais moderno, confortável e convidativo, favorecendo a permanência do cliente na loja.
Além disso, as unidades irão oferecer refeições prontas aos clientes, tanto para café da manhã, almoço e jantar. Nas lojas de Capão da Canoa e Torres, mesas serão instaladas para quem desejar fazer a refeição no próprio local. Já as unidades de Torres e Tramandaí, haverá serviço de lavanderia.