Mercado de trabalho aquecido faz Passo Fundo despontar no Norte do RS

A Macrorregião Norte, liderada por Passo Fundo, ocupa a segunda posição quando o assunto é a economia gaúcha. Para a economista e professora do curso de Ciências Econômicas da UPF, Cleide Moretto, isso deriva do fato de que Passo Fundo se posiciona, historicamente, como um importante vetor econômico para a comunidade regional, sendo este um posicionamento associado à metodologia que o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) adota para analisar parâmetros de influência das cidades.

“Passo Fundo integra hoje uma dinâmica diferenciada no que diz respeito ao contexto entre as grandes capitais, as regiões metropolitanas e as cidades médias, especialmente ao analisar que na última década os dados mostram que as cidades médias que têm entre 100 e 500 mil habitantes, como é o caso de Passo Fundo, vem ampliando sua participação nesses indicadores. E o que se espera, e os dados já comprovam isso, é que Passo Fundo continue expandindo em termos de economia", analisa.

A força de atração provocada pelo rol de serviços concentrados em Passo Fundo - e que geralmente se encontram apenas em capitais ou regiões metropolitanas - reflete não apenas na chegada de novos moradores, como também na ampliação de novos negócios e serviços. A capacidade de formação educacional continuada favorece a concentração de três importantes faculdades de caráter comunitário, federal e privado no município, além de uma rede de saúde considerada um cluster , que faz do município uma referência no país ao elevar Passo Fundo como um polo de saúde para a região sul do Brasil.

Ao citar os fatores que elevam os índices populacionais do município, a economista reforça que um dos que mais favorece o aumento da população local é o poder de atração no âmbito do mercado de trabalho. Segundo ela, a oferta de novas vagas atrai pessoas que já moram na cidade e sobretudo as que vivem em outras regiões brasileiras e se instalam em Passo Fundo influenciadas pelas especializações que o mercado exige e pelas tecnologias envolvidas em diferentes áreas, sendo estes dois elementos essenciais para a aplicação de seus conhecimentos técnicos e para a colaboração dos mesmos nos diversos projetos de investimentos com os quais a cidade conta.

Com um mercado de trabalho aquecido e a possibilidade de aplicar seus conhecimentos, os novos moradores se deparam ainda com uma qualidade de vida que se destaca das demais cidades com o mesmo porte que o município. A economista esclarece ainda que quanto mais uma tendência de crescimento é reforçada, mais é possível se deparar, no caso de Passo Fundo, com uma soma de circunstâncias derivadas de uma herança histórica que colocou o espaço territorial da cidade à frente dos demais espaços da região.

“Isso nos mostra que esse conjunto de fatores faz com que exista uma cadeia de atividades chaves e complementares que cercam essa dinâmica produtiva do capital e do trabalho no município. Por isso, a tendência é de que essa evolução não pare, uma vez que temos cada vez mais fatores que nos levam a continuar tendo visibilidade e sendo força de atração tanto para o capital quanto para o trabalho. Chamamos isso de externalidades positivas", afirma.