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Publicada em 15 de Setembro de 2026 às 18:59

Mercado de trabalho aquecido faz Passo Fundo despontar no Norte do RS

Poder de atração da cidade para mão de obra, em função dos investimenos em andamento, mobiliza novos trabalhadores

Poder de atração da cidade para mão de obra, em função dos investimenos em andamento, mobiliza novos trabalhadores

Prefeitura de Passo Fundo/Divulgação/Cidades
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Marlusa Marques
Marlusa Marques
A Macrorregião Norte, liderada por Passo Fundo, ocupa a segunda posição quando o assunto é a economia gaúcha. Para a economista e professora do curso de Ciências Econômicas da UPF, Cleide Moretto, isso deriva do fato de que Passo Fundo se posiciona, historicamente, como um importante vetor econômico para a comunidade regional, sendo este um posicionamento associado à metodologia que o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) adota para analisar parâmetros de influência das cidades.
A Macrorregião Norte, liderada por Passo Fundo, ocupa a segunda posição quando o assunto é a economia gaúcha. Para a economista e professora do curso de Ciências Econômicas da UPF, Cleide Moretto, isso deriva do fato de que Passo Fundo se posiciona, historicamente, como um importante vetor econômico para a comunidade regional, sendo este um posicionamento associado à metodologia que o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) adota para analisar parâmetros de influência das cidades.
“Passo Fundo integra hoje uma dinâmica diferenciada no que diz respeito ao contexto entre as grandes capitais, as regiões metropolitanas e as cidades médias, especialmente ao analisar que na última década os dados mostram que as cidades médias que têm entre 100 e 500 mil habitantes, como é o caso de Passo Fundo, vem ampliando sua participação nesses indicadores. E o que se espera, e os dados já comprovam isso, é que Passo Fundo continue expandindo em termos de economia", analisa.
A força de atração provocada pelo rol de serviços concentrados em Passo Fundo - e que geralmente se encontram apenas em capitais ou regiões metropolitanas - reflete não apenas na chegada de novos moradores, como também na ampliação de novos negócios e serviços. A capacidade de formação educacional continuada favorece a concentração de três importantes faculdades de caráter comunitário, federal e privado no município, além de uma rede de saúde considerada um cluster, que faz do município uma referência no país ao elevar Passo Fundo como um polo de saúde para a região sul do Brasil. 
Ao citar os fatores que elevam os índices populacionais do município, a economista reforça que um dos que mais favorece o aumento da população local é o poder de atração no âmbito do mercado de trabalho. Segundo ela, a oferta de novas vagas atrai pessoas que já moram na cidade e sobretudo as que vivem em outras regiões brasileiras e se instalam em Passo Fundo influenciadas pelas especializações que o mercado exige e pelas tecnologias envolvidas em diferentes áreas, sendo estes dois elementos essenciais para a aplicação de seus conhecimentos técnicos e para a colaboração dos mesmos nos diversos projetos de investimentos com os quais a cidade conta.

Com um mercado de trabalho aquecido e a possibilidade de aplicar seus conhecimentos, os novos moradores se deparam ainda com uma qualidade de vida que se destaca das demais cidades com o mesmo porte que o município. A economista esclarece ainda que quanto mais uma tendência de crescimento é reforçada, mais é possível se deparar, no caso de Passo Fundo, com uma soma de circunstâncias derivadas de uma herança histórica que colocou o espaço territorial da cidade à frente dos demais espaços da região.

“Isso nos mostra que esse conjunto de fatores faz com que exista uma cadeia de atividades chaves e complementares que cercam essa dinâmica produtiva do capital e do trabalho no município. Por isso, a tendência é de que essa evolução não pare, uma vez que temos cada vez mais fatores que nos levam a continuar tendo visibilidade e sendo força de atração tanto para o capital quanto para o trabalho. Chamamos isso de externalidades positivas", afirma.

Para presidente do CDL local, diversidade na base da economia do município ajuda a evoluir negócios

CDL PASSO FUNDO/DIVULGAÇÃO/CIDADES

CDL PASSO FUNDO/DIVULGAÇÃO/CIDADES

CDL PASSO FUNDO/DIVULGAÇÃO/CIDADES
O presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Passo Fundo, Agadir Jorge Stramari, que está há 20 anos à frente da associação, reforça que um dos principais pontos que colabora para o crescimento de Passo Fundo é a diversidade de setores econômicos que ela abrange. "A cidade está se consolidando como um polo em muitos sentidos, mas quando falamos dela, nos referimos também a uma região toda que está crescendo junto. Temos um comércio forte, com diversificação de lojas, a presença de dois shoppings , um setor gastronômico diverso, um agronegócio pujante e um setor industrial em constante crescimento", analisa o gestor.
No que diz respeito ao setor industrial, Stramari lembra que para empresas se instalarem em um determinado local, três fatores são levados em conta por parte dos investidores: segurança, saúde e educação. "E Passo Fundo conta com os três indicadores em destaque. A presença de novos investimentos na cidade traz um impacto que começa no setor imobiliário, já que é preciso moradia para acomodar quem está chegando, depois passa pela segurança, saúde e educação e logo mais impactam o comércio", salienta ele.
Tendo em vista que a chegada de novos investimentos na cidade conecta um setor a outro, a CDL Passo Fundo, que conta com 1.500 associados distribuídos entre os setores de comércio, serviços e indústria, trabalha para unir cada vez mais esses setores e seus respectivos membros. "Até 2019 a CDL focou muito mais no setor varejista, mas depois de um planejamento estratégico feito naquela oportunidade, resolvemos nos desafiar e ampliar a prestação de serviços, incorporando um processo de integração entre o maior número de setores possíveis e os movimentos de iniciativas públicas e privadas de Passo Fundo", pontua Agadir.
Uma das parcelas de contribuição da CDL quanto a isso foi a criação do Comitê de Segurança Pública de Passo Fundo, um colegiado criado em 2022 para integrar forças de segurança, órgãos públicos e entidades da sociedade civil na articulação de melhorias e destinação de recursos para a área, sendo esse um trabalho coordenado pela associação e que segue refletindo nos índices da segurança pública municipal.

Conexão entre setores econômicos pode auxiliar em projetos inovadores

Ecossistemas que unem universidades, empresas e o poder público geram resultados

Ecossistemas que unem universidades, empresas e o poder público geram resultados

UPF/DIVULGAÇÃO/CIDADES
Para a gerente regional do Sebrae RS, Silvana Conterato Berguemmaier, Passo Fundo favorece a concentração de investimentos públicos e privados porque invente em um ecossistema de desenvolvimento cada vez mais conectado, formado por universidades, empresas, startups e instituições que contribuem para transformar demandas em novas oportunidades de negócios.
"Esse movimento se conecta a uma economia diversificada, que gera demandas por inovação e estimula empresas de diferentes setores a se desenvolverem. Dessa forma, essa combinação entre formação de talentos, diversidade econômica, empreendedorismo e inovação, bem como a chegada de novos investimentos públicos e privados, torna a cidade um ambiente favorável para o crescimento". 
Segundo ela, a expectativa é de que haja uma transformação nos setores de comércio, indústria e serviços nos próximos anos, a considerar que no comércio o cenário atual mostra um consumidor cada vez mais conectado e exigente, desafiando pequenos negócios a promover um atendimento próximo e personalizado por meio da presença digital, do uso de dados, de novos canais de vendas e de uma experiência de compra diferenciada. No que diz respeito à indústria, nota-se uma oportunidade relevante de agregação de valor, considerando especialmente os destaques nas áreas da construção civil e do agronegócio, características que favorecem a ampliação de investimentos em indústrias focadas nesses setores e o uso de diferentes recursos e matérias-primas para a execução do trabalho nas mesmas.
Já em relação ao setor de serviços, Conterato salienta que, por ser um polo de inovação e de serviços especializados, o município tende a investir cada vez mais em tecnologia, no uso de inteligência artificial em diferentes frentes e em novos modelos de atendimento, ampliando espaço tanto para empresas novas quanto para as que já são tradicionais e que estejam dispostas a inovar, sendo o Sebrae uma porta de entrada para isso, já que seu objetivo é apoiar pequenos negócios nesse processo.
"O papel do Sebrae é fortalecer o ambiente de negócios e preparar os pequenos empreendedores para aproveitarem as oportunidades que o desenvolvimento do território proporciona", finaliza Silvana.
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