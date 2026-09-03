Nova subestação da CEEE em Viamão entra em operação

A infraestrutura elétrica de Viamão já conta com um reforço. A nova Subestação Viamão 4, da CEEE Equatorial, está energizada e integra um projeto de R$ 38,3 milhões que também contempla uma nova Linha de Distribuição de 69 kV.
A nova subestação foi planejada para ampliar a capacidade do sistema e acompanhar o crescimento da demanda por energia no município. A unidade contará com dois transformadores de 26,6 MVA (Megavolt-Ampère) e permitirá maior flexibilidade na distribuição, contribuindo para a continuidade e a confiabilidade do fornecimento.
• LEIA TAMBÉM: RS deve aumentar em 50% capacidade de geração de energia até 2030
“A energização da Subestação Viamão 4 representa mais uma etapa importante do fortalecimento da infraestrutura elétrica da região. O investimento amplia a capacidade da rede e cria melhores condições para acompanhar o desenvolvimento do município e atender à demanda dos consumidores”, afirma Fabrício de Mari, executivo de Obras de Alta Tensão da CEEE Equatorial.
Para conectar a nova unidade ao sistema existente, também foi implantada uma Linha de Distribuição de 69 kV (quilovolts) entre as subestações Viamão 4 e Viamão 3. A estrutura integra o mesmo projeto e complementa a expansão da infraestrutura de alta tensão do município.
O projeto da Viamão 4 e da nova linha integra um conjunto de obras que soma R$ 46,5 milhões. Outros R$ 8,2 milhões estão destinados a melhorias na Subestação Viamão 1. Além disso, desde 2021, a CEEE Equatorial já destinou mais de R$ 33 milhões a obras de manutenção, melhorias e modernização da rede elétrica de Viamão.