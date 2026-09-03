Hotel do Hard Rock em Gramado avança para novo bloco de construção

As obras do Hard Rock Hotel & Vacation Club Gramado seguem avançando com diferentes frentes de trabalho simultâneas. O empreendimento já conta com 8 mil metros quadrados de estrutura pré-moldada concluída, consolidando a evolução da construção e dando forma aos primeiros blocos do projeto.
Em agosto, teve início a montagem do bloco 4, ampliando as áreas que entram na etapa de implantação das estruturas. Paralelamente, seguem os trabalhos de fundação do bloco 3, que será preparado para receber os pilares na sequência do cronograma.
O avanço simultâneo das etapas permite que diferentes áreas do empreendimento sejam preparadas enquanto outras já recebem as estruturas, garantindo continuidade ao processo construtivo. A cada mês, o canteiro ganha novos elementos e o projeto passa a ser visualizado de maneira cada vez mais concreta.
"Já temos 8 mil metros quadrados de estrutura pré-moldada concluída e, em agosto, iniciamos a montagem do bloco 4. Ao mesmo tempo, seguimos com as fundações do bloco 3, preparando a próxima etapa de implantação dos pilares. É um avanço importante e que demonstra como, mês a mês, o empreendimento vai ganhando forma", destaca a Head de Incorporação e Engenharia da Mundo Planalto, Mariana Capeletti.
Com previsão de inauguração da primeira fase para 2028, o Hard Rock Hotel & Vacation Club Gramado terá 858 acomodações no total, sendo 431 na primeira fase. O projeto também contempla restaurantes, cafeteria, bares, spa, loja, áreas de lazer, espaços para eventos e estruturas de entretenimento inspiradas no universo da música.