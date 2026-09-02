Festival de Folclore de Nova Prata destaca a participação e luta feminina

Lúcia Brunelli, Lea Jankovska e Andrea Vincze. Estes são apenas três dos diversos nomes que formam a 22ª edição do Festival Internacional de Folclore de Nova Prata. Neste ano, com o tema “pão e rosas”, o evento busca rememorar a luta pelos direitos das mulheres e destacar não só a necessidade de igualdade, mas também a de trazer a presença feminina em movimentos culturais. Nesta edição, mulheres de todo o mundo participam de todas as partes do festival, desde a organização, com a organizadora e coreógrafa brasileira, Lúcia Brunelli, em grupos de dança folclóricos internacionais, com a dançarina Lea Jankovska da Macedônia do Norte, e até do júri, com a húngara Andrea Vincze.

O festival transforma a cidade em um ponto de encontro para oito grupos de dança internacionais e outros sete grupos nacionais. Durante cinco dias, de 2 a 6 de setembro, Nova Prata terá uma programação cultural extensa, com apresentações gratuitas na Praça da Bandeira e espetáculos no Ginásio Alcides Tarasconi para o Campeonato Mundial de Danças Folclóricas da Federation of International Dance Festivals (FIDAF). Ao mesmo tempo, também serão realizadas feiras gastronômicas, de artesanato, da agroindústria e do livro no centro do município.

O tema “pão e rosas”, conta Brunelli, perpassa por todos os setores do festival. Mesmo que ele não influencie a escolha dos grupos internacionais ou as apresentações de danças, o tema é tratado na decoração do evento, na escolha de autoras destacadas na feira do livro e em toda a ambientação da cidade. Segundo ela, o título desta edição faz referência à lenda portuguesa “O Milagre das Rosas”, a um poema de James Oppenheim e à greve das operárias têxteis em Massachusetts. A ideia é relembrar a luta feminista por direitos iguais junto à necessidade de levar lazer e cultura a trabalhadores, explica.

“O tema se baseia na lenda do Milagre das Rosas, uma tradição histórico-religiosa portuguesa que dá início à idealização da mulher caridosa que leva pães aos pobres. Ao mesmo tempo, esta lenda tem muito a ver com o movimento feminista “pães e rosas”, o qual pediu pelo manifesto dos direitos trabalhistas e civis das mulheres. O nome do movimento surge tanto da lenda quanto do poeta americano James Oppenheim, o qual escreveu que corações não se formam só de pão, mas também de rosas”, conta a organizadora.

De acordo com Brunelli, as rosas significam a arte, o lazer, a cultura e a beleza, enquanto o pão significa a dignidade e melhores condições de trabalho. “Para termos uma vida plena enquanto mulheres trabalhadoras, as operárias da época do movimento reivindicavam as duas coisas, elas precisavam de salários melhores, mas também outras coisas que transformassem sua sobrevivência em algo belo”, afirma a coreógrafa.

Ainda, Brunelli destaca a importância do festival para a cidade. De acordo com ela, por Nova Prata ser a única cidade na América Latina a receber uma etapa do Campeonato Mundial de Danças Folclóricas da FIDAF, turistas procuram pelo município para acompanhar a programação. Na competição, participam os oito grupos internacionais, selecionados por terem ganho outros festivais da federação, que se apresentam no Ginásio Alcides Tarasconi e lotam o local nos cinco dias de evento.