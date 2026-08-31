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Publicada em 31 de Agosto de 2026 às 18:35

Com 20 piquetes, Estrela prepara programação da Semana Farroupilha

Espaços no Parque Princesa do Vale são uma das novidades desta edição da festa

Espaços no Parque Princesa do Vale são uma das novidades desta edição da festa

Rodrigo Nascimento/DIVULGAÇÃO/CIDADES
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Jornal Cidades
O Parque Princesa do Vale, em Estrela, será transformado em um grande território de celebração da cultura gaúcha entre os dias 11 e 20 de setembro. Com entrada gratuita, a Semana Farroupilha reunirá música, dança, gastronomia e manifestações tradicionalistas ao longo de dez dias. A abertura oficial ocorre na sexta-feira (11), às 19 horas, seguida pelo show do Grupo Timbre Gaúcho, às 21h.
O Parque Princesa do Vale, em Estrela, será transformado em um grande território de celebração da cultura gaúcha entre os dias 11 e 20 de setembro. Com entrada gratuita, a Semana Farroupilha reunirá música, dança, gastronomia e manifestações tradicionalistas ao longo de dez dias. A abertura oficial ocorre na sexta-feira (11), às 19 horas, seguida pelo show do Grupo Timbre Gaúcho, às 21h.
A programação artística terá ainda Augusto Veríssimo e William Farias, Diego Rodrigues, Grupo Luz de Candieiro, Grupo Levada, Garotos do Surungo e Grupo Tagarrado, além de atrações infantis, atividades para a Melhor Idade e apresentações das escolas.
Uma das novidades desta edição será a instalação de 20 piquetes no parque. Os espaços estão sendo comercializados para empresas, que poderão ornamentá-los e utilizá-los para receber funcionários, clientes e convidados durante o evento.
A proposta aproxima a tradição das relações corporativas e cria um ambiente de convivência, integração e geração de negócios. A estrutura contará ainda com praça de alimentação e espaços destinados aos CTGs Estrela do Rio Grande e Raça Gaudéria.
A agenda cultural terá dois momentos de grande significado. No domingo (13), a Missa Crioula será celebrada às 14 horas, no Parque Princesa do Vale, unindo fé, identidade e os costumes do povo gaúcho. Já no domingo seguinte, dia 20, o Desfile Farroupilha partirá do parque às 9h e levará às ruas a força das entidades, dos cavalarianos e da comunidade tradicionalista.
Conforme o secretário municipal de Cultura, Andreas Hamester, a programação foi construída para acolher diferentes públicos sem perder a essência da celebração. “A Semana Farroupilha será um encontro de gerações, no qual a música, a dança, a religiosidade, as escolas e as entidades tradicionalistas ajudam a contar quem somos. Queremos ver as famílias ocupando o parque e vivendo intensamente a nossa cultura”, afirma. Além de preservar a tradição, o evento também fortalece a estratégia de Estrela para ampliar o calendário de atrações e estimular a economia local.

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