Com 20 piquetes, Estrela prepara programação da Semana Farroupilha

O Parque Princesa do Vale, em Estrela, será transformado em um grande território de celebração da cultura gaúcha entre os dias 11 e 20 de setembro. Com entrada gratuita, a Semana Farroupilha reunirá música, dança, gastronomia e manifestações tradicionalistas ao longo de dez dias. A abertura oficial ocorre na sexta-feira (11), às 19 horas, seguida pelo show do Grupo Timbre Gaúcho, às 21h.
A programação artística terá ainda Augusto Veríssimo e William Farias, Diego Rodrigues, Grupo Luz de Candieiro, Grupo Levada, Garotos do Surungo e Grupo Tagarrado, além de atrações infantis, atividades para a Melhor Idade e apresentações das escolas.
Uma das novidades desta edição será a instalação de 20 piquetes no parque. Os espaços estão sendo comercializados para empresas, que poderão ornamentá-los e utilizá-los para receber funcionários, clientes e convidados durante o evento.
A proposta aproxima a tradição das relações corporativas e cria um ambiente de convivência, integração e geração de negócios. A estrutura contará ainda com praça de alimentação e espaços destinados aos CTGs Estrela do Rio Grande e Raça Gaudéria.
A agenda cultural terá dois momentos de grande significado. No domingo (13), a Missa Crioula será celebrada às 14 horas, no Parque Princesa do Vale, unindo fé, identidade e os costumes do povo gaúcho. Já no domingo seguinte, dia 20, o Desfile Farroupilha partirá do parque às 9h e levará às ruas a força das entidades, dos cavalarianos e da comunidade tradicionalista.
Conforme o secretário municipal de Cultura, Andreas Hamester, a programação foi construída para acolher diferentes públicos sem perder a essência da celebração. “A Semana Farroupilha será um encontro de gerações, no qual a música, a dança, a religiosidade, as escolas e as entidades tradicionalistas ajudam a contar quem somos. Queremos ver as famílias ocupando o parque e vivendo intensamente a nossa cultura”, afirma. Além de preservar a tradição, o evento também fortalece a estratégia de Estrela para ampliar o calendário de atrações e estimular a economia local.