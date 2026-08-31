Estância Velha lança app voltado à proteção das mulheres

A prefeitura de Estância Velha lançou o aplicativo “Ela Segura”. A apresentação ocorreu no Auditório da Prefeitura e integrou a programação do Agosto Lilás, mês dedicado à conscientização e ao enfrentamento à violência contra a mulher.
A nova ferramenta passa a fazer parte das ações do programa Mulheres Protegidas e utiliza a tecnologia para ampliar o acompanhamento e agilizar o atendimento às mulheres participantes. Por meio do aplicativo, elas poderão abrir demandas, consultar atividades relacionadas ao programa e relatar situações ou problemas, mantendo um canal mais direto com a rede de proteção.
Uma das principais funcionalidades da ferramenta é o botão de emergência. Em uma situação de risco, a mulher poderá utilizar o recurso para acionar a Guarda Civil Municipal em tempo real. A partir do acionamento, a equipe recebe a localização da usuária e tem acesso às informações previamente cadastradas, inclusive dados relacionados ao agressor, auxiliando na identificação da ocorrência e contribuindo para uma resposta mais ágil e precisa.
A tecnologia também possibilita comunicação com a central de atendimento e oferece um canal de voz para apoio durante a ocorrência. Dessa forma, a ferramenta funciona como um recurso complementar às estruturas de proteção e atendimento que já atuam no município.
O aplicativo foi desenvolvido pela DGT Tecnologia com foco no apoio às políticas públicas destinadas a mulheres em situação de risco, especialmente aquelas amparadas por medidas protetivas. A proposta é reunir comunicação, informações e recursos de segurança em um mesmo sistema, permitindo também o acompanhamento das demandas relacionadas às participantes.