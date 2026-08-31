Central em Caxias do Sul vai atender ocorrências de mais 18 cidades

O 190 do 12º BPM já era atendido no CIOp com despacho das ocorrências de Caxias do Sul. A ampliação do serviço atenderá também os batalhões da região (36º BPM e 43º BPM), beneficiando mais 18 cidades: Farroupilha (sede do 36º BPM), Flores da Cunha, São Marcos, Antônio Prado, Nova Roma do Sul e Nova Pádua e Bento Gonçalves (sede do 43º BPM), Carlos Barbosa, Garibaldi, Veranópolis, Cotiporã, Vila Flores, Fagundes Varela, Boa Vista do Sul, Santa Tereza, Monte Belo do Sul, Pinto Bandeira e Coronel Pilar.
O CIOp inaugurado em 2023. O local é o coração do sistema de cercamento eletrônico e atualmente é composto por 400 câmeras de monitoramento de alta performance. O um investimento na implantação do Centro Integrado de Operações foi de R$ 20 milhões do município e R$ 700 mil do Estado.
Localizado em um raio de um quilômetro da Praça Dante Alighieri, no Centro da cidade, o CIOp tem 1,2 mil metros quadrados que comportam cinco salas: administrativas, de reuniões, de crise, de aula para 40 pessoas, além de vestiários, banheiros, cozinha e garagem para os veículos de segurança. O acesso ao prédio é feito por biometria e reconhecimento facial. Só entram no local os servidores e policiais autorizados.
O sistema de cercamento eletrônico, videomonitoramento e fiscalização eletrônica de trânsito conta com 15 estações de trabalho, com 10 painéis de vídeo de 55 polegadas e 30 monitores de vídeo de bancada de 24 polegadas, que mostram em tempo real, 24h por dia, as imagens captadas pelas câmeras de segurança e que serão acompanhadas por uma equipe de 40 policiais militares, guardas municipais e fiscais de trânsito.
Desde a implantação do CIOp houve redução nos números da criminalidade no município. Em junho deste ano, pela primeira vez em quase 20 anos, Caxias do Sul não registrou nenhum roubo de veículo.