Garibaldi espera finalizar 2026 com mais de 1 milhão de turistas

O Censo apontou que, em maio de 2024, a enchente derrubou a visitação para 14.211 e a ocupação para 10% no município. Já em 2025, o fluxo se manteve consistente o ano todo, com pico de 67.787 visitantes em novembro. O resultado no ano foi uma ocupação média subindo de 20% para 23,4%, na comparação com 2024. A maior alta ocorreu no segmento vinícola, com 183,3%.
Os eventos públicos municipais reuniram 238.400 pessoas, uma alta de 60,9% diante dos 148.147 visitantes de 2024. Os campeões foram o Festival do Grostoli, com mais de 80 mil – consolidando-se como um dos maiores eventos gastronômicos da região –, e a Fenachamp, com 65 mil. Como reflexo desse movimento, R$ 84,9 milhões entraram em circulação na economia do município, considerando um gasto médio de R$ 93,67 por visita em 2025, contra R$ 59,4 milhões no ano anterior. Os números foram apresentados pelo consultor em turismo, Rodrigo Ferri Parisotto
Além de movimentar hotéis, restaurantes, vinícolas e o comércio local, o aumento do fluxo turístico reforça a geração de renda e oportunidades para diversos setores da economia do município. A programação segue intensa no segundo semestre, com atrações tradicionais que devem impulsionar ainda mais o movimento turístico. Entre os principais eventos previstos estão o Festival do Espumante e do Moscatel, em 31 de outubro, e o Natal Borbulhante, que inicia em 27 de novembro e transforma a cidade em um dos principais destinos natalinos da Serra Gaúcha.