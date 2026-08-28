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Publicada em 28 de Agosto de 2026 às 18:42

Garibaldi espera finalizar 2026 com mais de 1 milhão de turistas

PREFEITURA DE GARIBALDI/DIVULGAÇÃO/CIDADES

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Jornal Cidades
A prefeitura de Garibaldi divulgou o Censo Turístico 2025 do município, que revelou números positivos, em uma retomada do setor após as enchentes de 2024. O número de visitantes totais no ano passado chegou a 906.458, um crescimento de 42,9% ante os 634.521 registrados em 2024. Os dados são da plataforma de gestão inteligente Tour In. Para 2026, a projeção é que Garibaldi alcance o patamar de 1 milhão de visitantes anuais

O Censo apontou que, em maio de 2024, a enchente derrubou a visitação para 14.211 e a ocupação para 10% no município. Já em 2025, o fluxo se manteve consistente o ano todo, com pico de 67.787 visitantes em novembro. O resultado no ano foi uma ocupação média subindo de 20% para 23,4%, na comparação com 2024. A maior alta ocorreu no segmento vinícola, com 183,3%.
A prefeitura de Garibaldi divulgou o Censo Turístico 2025 do município, que revelou números positivos, em uma retomada do setor após as enchentes de 2024. O número de visitantes totais no ano passado chegou a 906.458, um crescimento de 42,9% ante os 634.521 registrados em 2024. Os dados são da plataforma de gestão inteligente Tour In. Para 2026, a projeção é que Garibaldi alcance o patamar de 1 milhão de visitantes anuais

O Censo apontou que, em maio de 2024, a enchente derrubou a visitação para 14.211 e a ocupação para 10% no município. Já em 2025, o fluxo se manteve consistente o ano todo, com pico de 67.787 visitantes em novembro. O resultado no ano foi uma ocupação média subindo de 20% para 23,4%, na comparação com 2024. A maior alta ocorreu no segmento vinícola, com 183,3%.
• LEIA TAMBÉM: Gramado teve mais de 5,6 milhões de pernoites até junho de 2026

Os eventos públicos municipais reuniram 238.400 pessoas, uma alta de 60,9% diante dos 148.147 visitantes de 2024. Os campeões foram o Festival do Grostoli, com mais de 80 mil – consolidando-se como um dos maiores eventos gastronômicos da região –, e a Fenachamp, com 65 mil. Como reflexo desse movimento, R$ 84,9 milhões entraram em circulação na economia do município, considerando um gasto médio de R$ 93,67 por visita em 2025, contra R$ 59,4 milhões no ano anterior. Os números foram apresentados pelo consultor em turismo, Rodrigo Ferri Parisotto

Além de movimentar hotéis, restaurantes, vinícolas e o comércio local, o aumento do fluxo turístico reforça a geração de renda e oportunidades para diversos setores da economia do município. A programação segue intensa no segundo semestre, com atrações tradicionais que devem impulsionar ainda mais o movimento turístico. Entre os principais eventos previstos estão o Festival do Espumante e do Moscatel, em 31 de outubro, e o Natal Borbulhante, que inicia em 27 de novembro e transforma a cidade em um dos principais destinos natalinos da Serra Gaúcha.

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