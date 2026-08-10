Gramado teve mais de 5,6 milhões de pernoites até junho de 2026

A cidade de Gramado encerrou o primeiro semestre de 2026 com resultados positivos em diferentes indicadores da atividade turística. A média mensal de visitantes únicos foi de 401 mil, enquanto o município alcançou mais de 5,6 milhões de pernoites. Os dados integram o boletim do Observatório do Turismo de Gramado, desenvolvido pela Secretaria de Turismo em parceria com a Universidade de Caxias do Sul (UCS).
O movimento apresentou crescimento especialmente a partir de março. Entre fevereiro e maio, o fluxo de visitantes únicos cresceu a uma taxa média de cerca de 13,6% ao mês, acumulando uma alta de aproximadamente 47% até atingir o ápice em maio, com 436 mil visitantes. Junho consolidou esse aquecimento, mantendo-se praticamente estável no mesmo patamar elevado, com 435 mil visitantes únicos.
O monitoramento identificou que o principal pico de movimento ocorreu em 6 de junho (sábado de Corpus Christi), com 112.943 visitantes únicos. A Páscoa (4 de abril, com 104.043 visitantes) e o Dia do Trabalho (2 de maio, com 94.667 visitantes) completam o ranking dos dias de maior fluxo no semestre.
O documento ainda aponta que mais da metade dos visitantes permaneceu hospedada em Gramado em todos os meses analisados. A participação dos visitantes com pernoite variou entre 55% e 59%, evidenciando a capacidade do destino de gerar permanência e movimentar diferentes atividades econômicas. Junho apresentou o maior número de visitantes com pernoite do semestre: foram 256.533 pessoas, equivalentes a 59% do fluxo mensal.
No total, Gramado contabilizou 5.608.845 pernoites no primeiro semestre. A permanência média dos visitantes hospedados manteve-se elevada e estável, variando entre 4,05 e 4,31 noites. Entre os visitantes que não dormiram no município, o tempo médio de permanência ficou próximo de três horas em todos os meses, oscilando entre 3,08 e 3,19 horas.
O levantamento aponta que 68% dos visitantes do período eram provenientes do Rio Grande do Sul. Porto Alegre liderou as origens, representando 15% dos visitantes gaúchos, seguida por Caxias do Sul, com 7,5%. Os estados de São Paulo, Santa Catarina, Paraná e Rio de Janeiro foram os que mais enviaram turistas para a cidade da Serra Gaúcha.
O turismo mantém ainda participação relevante no mercado de trabalho de Gramado. Hospedagem, alimentação e agenciamento registraram uma média mensal de 7.003 empregos formais em 2026, resultado 4,9% superior à média de 2025. Somados aos 3.305 empregos do comércio varejista, esses segmentos reúnem cerca de 10,3 mil postos formais, correspondentes a 49,52% dos empregos do município.
Os resultados mostram um primeiro semestre de movimento consistente, com crescimento do fluxo a partir de março, estabilidade nos meses de maio e junho, elevada permanência média. “Além de acompanhar o desempenho do destino, os dados auxiliam o poder público, as entidades e as empresas na identificação de períodos de maior e menor demanda, no planejamento de equipes, estoques, investimentos, produtos e ações promocionais”, destaca o secretário de Turismo, Ricardo Bertolucci Reginato.
A partir de 2026, o processamento dos dados de telefonia móvel passou por um aprimoramento metodológico. Por essa razão, os resultados de fluxo turístico de 2026 não devem ser comparados diretamente com os divulgados entre 2023 e 2025. Os totais semestrais também representam a soma dos resultados mensais: cada pessoa é contabilizada apenas uma vez em cada mês, mas pode aparecer novamente caso visite Gramado em meses diferentes.