Gramado teve mais de 5,6 milhões de pernoites até junho de 2026

A cidade de Gramado encerrou o primeiro semestre de 2026 com resultados positivos em diferentes indicadores da atividade turística. A média mensal de visitantes únicos foi de 401 mil, enquanto o município alcançou mais de 5,6 milhões de pernoites. Os dados integram o boletim do Observatório do Turismo de Gramado, desenvolvido pela Secretaria de Turismo em parceria com a Universidade de Caxias do Sul (UCS).

O movimento apresentou crescimento especialmente a partir de março. Entre fevereiro e maio, o fluxo de visitantes únicos cresceu a uma taxa média de cerca de 13,6% ao mês, acumulando uma alta de aproximadamente 47% até atingir o ápice em maio, com 436 mil visitantes. Junho consolidou esse aquecimento, mantendo-se praticamente estável no mesmo patamar elevado, com 435 mil visitantes únicos.

O monitoramento identificou que o principal pico de movimento ocorreu em 6 de junho (sábado de Corpus Christi), com 112.943 visitantes únicos. A Páscoa (4 de abril, com 104.043 visitantes) e o Dia do Trabalho (2 de maio, com 94.667 visitantes) completam o ranking dos dias de maior fluxo no semestre.

O documento ainda aponta que mais da metade dos visitantes permaneceu hospedada em Gramado em todos os meses analisados. A participação dos visitantes com pernoite variou entre 55% e 59%, evidenciando a capacidade do destino de gerar permanência e movimentar diferentes atividades econômicas. Junho apresentou o maior número de visitantes com pernoite do semestre: foram 256.533 pessoas, equivalentes a 59% do fluxo mensal.

No total, Gramado contabilizou 5.608.845 pernoites no primeiro semestre. A permanência média dos visitantes hospedados manteve-se elevada e estável, variando entre 4,05 e 4,31 noites. Entre os visitantes que não dormiram no município, o tempo médio de permanência ficou próximo de três horas em todos os meses, oscilando entre 3,08 e 3,19 horas.

O levantamento aponta que 68% dos visitantes do período eram provenientes do Rio Grande do Sul. Porto Alegre liderou as origens, representando 15% dos visitantes gaúchos, seguida por Caxias do Sul, com 7,5%. Os estados de São Paulo, Santa Catarina, Paraná e Rio de Janeiro foram os que mais enviaram turistas para a cidade da Serra Gaúcha.

O turismo mantém ainda participação relevante no mercado de trabalho de Gramado. Hospedagem, alimentação e agenciamento registraram uma média mensal de 7.003 empregos formais em 2026, resultado 4,9% superior à média de 2025. Somados aos 3.305 empregos do comércio varejista, esses segmentos reúnem cerca de 10,3 mil postos formais, correspondentes a 49,52% dos empregos do município.

Os resultados mostram um primeiro semestre de movimento consistente, com crescimento do fluxo a partir de março, estabilidade nos meses de maio e junho, elevada permanência média. “Além de acompanhar o desempenho do destino, os dados auxiliam o poder público, as entidades e as empresas na identificação de períodos de maior e menor demanda, no planejamento de equipes, estoques, investimentos, produtos e ações promocionais”, destaca o secretário de Turismo, Ricardo Bertolucci Reginato.