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Publicada em 27 de Agosto de 2026 às 16:43

Ponte atingida por enchente de 2024 é reconstruída em Pelotas

Ponte de concreto sobre o arroio Sujo é principal acesso à Colônia de Pescadores Z3

Ponte de concreto sobre o arroio Sujo é principal acesso à Colônia de Pescadores Z3

Volmer Perez/DIVULGAÇÃO/CIDADES
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Jornal Cidades
A ponte de concreto sobre o arroio Sujo, principal acesso à Colônia de Pescadores Z3, foi liberada para trânsito em uma pista nesta quinta-feira (27). Uma guarnição do Batalhão de Engenharia do Exército Brasileiro removeu a estrutura provisória instalada em junho de 2024, na esteira da inundação da maior crise climática da história de Pelotas e do Rio Grande do Sul. A passagem precisa ser retirada para que a empresa responsável pela obra possa trabalhar em uma das laterais da ponte em construção.

A ponte provisória foi instalada no local no dia 9 de junho de 2024 a fim de retomar o acesso à comunidade pela estrada do Totó (avenida Rubens Machado Souto) - então interrompido devido ao avanço da Laguna dos Patos na crise climática daquele ano. Naquele período a comunidade quase ficou ilhada. A única maneira de chegar à Z3 e sair da comunidade era pela Estrada da Galateia, só possível acessar pela BR-116, na altura do Posto Branco.
A ponte de concreto sobre o arroio Sujo, principal acesso à Colônia de Pescadores Z3, foi liberada para trânsito em uma pista nesta quinta-feira (27). Uma guarnição do Batalhão de Engenharia do Exército Brasileiro removeu a estrutura provisória instalada em junho de 2024, na esteira da inundação da maior crise climática da história de Pelotas e do Rio Grande do Sul. A passagem precisa ser retirada para que a empresa responsável pela obra possa trabalhar em uma das laterais da ponte em construção.

A ponte provisória foi instalada no local no dia 9 de junho de 2024 a fim de retomar o acesso à comunidade pela estrada do Totó (avenida Rubens Machado Souto) - então interrompido devido ao avanço da Laguna dos Patos na crise climática daquele ano. Naquele período a comunidade quase ficou ilhada. A única maneira de chegar à Z3 e sair da comunidade era pela Estrada da Galateia, só possível acessar pela BR-116, na altura do Posto Branco.
• LEIA TAMBÉM: Confirmados quase R$ 20 milhões para nova ponte no Vale do Taquari

Em julho deste ano, a ponte do Exército precisou ser removida para que a empresa responsável pela construção da nova estrutura pudesse dar andamento à obra, iniciada em maio. Na ocasião foi necessário interromper o trânsito. Desta vez não será preciso recorrer à medida devido a liberação do fluxo em uma pista. Também será disponibilizado o espaço da nova ponte para o trânsito de pedestres, que poderão fazer a passagem em segurança.

Além do transporte coletivo utilizado pelos moradores da Colônia, a estrutura tem outra importância: será utilizada para o escoamento das safras de pescado e de arroz das propriedades rurais das imediações da Z3 quando a saída pela Galateia estiver comprometida pelas condições climáticas.
A ponte em concreto da Z3 tem 17 metros de comprimento por 10 metros de largura - dimensões que permitem a passagem de dois veículos simultaneamente em sentido oposto - além da calçada em uma das laterais para que pedestres possam atravessar sem disputar espaço com carros, ônibus e caminhões. O orçamento é de R$ 897 mil, recurso do governo federal via Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, ligada ao Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional.

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