Ponte atingida por enchente de 2024 é reconstruída em Pelotas

A ponte provisória foi instalada no local no dia 9 de junho de 2024 a fim de retomar o acesso à comunidade pela estrada do Totó (avenida Rubens Machado Souto) - então interrompido devido ao avanço da Laguna dos Patos na crise climática daquele ano. Naquele período a comunidade quase ficou ilhada. A única maneira de chegar à Z3 e sair da comunidade era pela Estrada da Galateia, só possível acessar pela BR-116, na altura do Posto Branco.
Em julho deste ano, a ponte do Exército precisou ser removida para que a empresa responsável pela construção da nova estrutura pudesse dar andamento à obra, iniciada em maio. Na ocasião foi necessário interromper o trânsito. Desta vez não será preciso recorrer à medida devido a liberação do fluxo em uma pista. Também será disponibilizado o espaço da nova ponte para o trânsito de pedestres, que poderão fazer a passagem em segurança.
Além do transporte coletivo utilizado pelos moradores da Colônia, a estrutura tem outra importância: será utilizada para o escoamento das safras de pescado e de arroz das propriedades rurais das imediações da Z3 quando a saída pela Galateia estiver comprometida pelas condições climáticas.