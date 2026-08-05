Confirmados quase R$ 20 milhões para nova ponte no Vale do Taquari

A prefeitura de Lajeado recebeu a confirmação da garantia dos recursos para a construção de uma nova ponte sobre o Rio Forqueta. O investimento de R$ 19.8 milhões foi assegurado pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), com mediação da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil e da Secretaria Extraordinária para Apoio à Reconstrução do Rio Grande do Sul, permitindo que a administração municipal de Lajeado dê sequência ao processo de licitação da obra.

A nova estrutura foi solicitada pelo município junto ao governo federal após a enchente histórica de maio de 2024, com o objetivo de reconectar e ampliar as ligações viárias entre Lajeado e Arroio do Meio. O projeto passou por adequações técnicas ao longo da tramitação e agora avança para as próximas etapas administrativas.

A nova estrutura contempla a construção de uma nova ponte sobre o Rio Forqueta, ao lado da travessia existente da Ponte de Ferro, além das alças de acesso em ambos os municípios. A ponte terá 124,70 metros de comprimento e 10,50. Já as alças de acesso somam 263 metros de extensão, sendo 126 metros em Lajeado e 137 metros em Arroio do Meio, com largura de 10 metros A obra foi projetada na cota de inundação de 36 metros, três a mais que a enchente histórica de maio de 2024.

A prefeita de Lajeado, Gláucia Schumacher, reforça a importância de uma nova conexão com a parte alta do Vale do Taquari. “A ideia inicial, quando perdemos as pontes que faziam a ligação com Arroio do Meio durante a enchente, era que essa estrutura substituísse a Ponte de Ferro. Com a reconstrução dessa conexão histórica, o projeto foi adaptado e agora teremos uma nova ponte, ao lado, que amplia as alternativas de acesso entre os municípios. Essa é uma ligação importante para o Vale do Taquari e para todo o Rio Grande do Sul. Todos lembram do impacto que foi ficar sem essa conexão. Por isso, precisamos ampliar a nossa infraestrutura para que, diante de eventos climáticos extremos, tenhamos mais opções. A Ponte de Ferro permanece onde está, preservando seu valor histórico e cultural para toda a região”, avaliou a prefeita de Lajeado.