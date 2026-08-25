Novo serviço de transporte seletivo inicia a partir de 1º de setembro em Caxias do Sul

A prefeitura de Caxias do Sul entrega à comunidade na segunda-feira (31) os sete veículos que irão operar o novo serviço de transporte seletivo da cidade. O ato, na Praça Dante Alighieri (em frente à Catedral), às 9h, apresenta o modelo que substituirá os táxis-lotação, conhecidos como Azulzinhos. O serviço entra em operação na terça-feira, dia 1º de setembro.
Nesta terça-feira (25), a Marcopolo entregou os veículos novos à concessionária,responsável por assumir a operação das linhas. Com identidade visual predominantemente cinza, o agora chamado Agilzinho iniciará a operação nas linhas S150 (Shopping Villagio/Ana Rech) e S151 (Shopping Villagio/Rio Branco/UCS). A programação de horários e o tempo de deslocamento atualmente adotados pelo Azulzinho serão mantidos.
Entre as novidades do novo serviço estará a possibilidade de realizar paradas em diferentes pontos ao longo do itinerário. O modelo também permitirá o transporte de animais de estimação.
Cada ônibus tem capacidade para até 26 passageiros sentados. Os veículos são equipados com ar-condicionado, wi-fi, entradas USB e poltronas estofadas, oferecendo uma estrutura diferenciada aos usuários do transporte seletivo.
Outra novidade será a ampliação das opções para o pagamento da passagem. Além do cartão Caxias Urbano e do dinheiro, os passageiros poderão utilizar cartões de débito e crédito. A tarifa de R$ 9 foi definida em reunião do Conselho Municipal de Mobilidade, em 30 de julho.
A implantação do Agilzinho busca modernizar o transporte seletivo e tornar o serviço mais atrativo. Com os novos veículos, maior conforto e facilidades aos passageiros, a expectativa da administração municipal é ampliar a procura pela modalidade e dobrar o número de usuários já no primeiro mês de funcionamento.