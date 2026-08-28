Time de vôlei masculino em Caxias disputa etapa regional da Superliga C

No dia 7 de agosto, a equipe de voleibol masculino RS vôlei disputou sua primeira partida para a etapa regional da Superliga C. O confronto contra o time de Maringá representou a volta de uma equipe caxiense a um campeonato de escala nacional em 16 anos. A participação na competição acontece graças à Associação RS Olímpico, formada por ex-jogadores do esporte que tentam recolocar o Rio Grande do Sul em posição de destaque no vôlei de alto rendimento.

A iniciativa começou com o evento esportivo Gigantes do Vôlei, que teve sua primeira edição em 2025 e outra em maio deste ano. O propósito da cerimônia é reunir atletas conhecidos do esporte para disputar partidas no ginásio Sesi em Caxias do Sul. As duas edições tiveram público de mais de 5 mil pessoas e serviram como incentivo para a criação da equipe estreante na Superliga C de 2026.

“Junto com outros ex-jogadores, como o Gustavão, tivemos a ideia de retomar o vôlei de alto rendimento no nosso estado. Mas de que forma vamos fazer isso? Como vamos correr atrás de recursos? Por isso tivemos a ideia de dentro da nossa associação realizarmos um evento que mostrasse para a comunidade o tamanho do vôlei no RS, porque acreditamos que este é o maior evento esportivo de vôlei do Brasil. Depois da segunda edição, com algumas empresas alinhavadas e com apoio da Prefeitura de Caxias do Sul, conseguimos montar uma equipe para jogar a Superliga C”, conta Clinty Riw da Rosa, presidente da associação.

A equipe que retornou à Superliga, também marca o retorno às quadras de atletas caxienses relevantes para a história do esporte, como Felipe Kreling e Gustavo Bonatto, ambos idealizadores da associação RS Olímpico. Kreling é conhecido por sua participação na última equipe de Caxias do Sul a disputar a Superliga A, na temporada 2009/2010. Já Gustavão, possui passagens pela Seleção Brasileira e pelo voleibol europeu. Ainda, o comando técnico é de Giovani Brisotto.

Entretanto, uma das dificuldades da associação na formação da nova equipe foi o orçamento. Segundo o presidente, a equipe conta com patrocínios e apoio da prefeitura de Caxias do Sul, entretanto, o orçamento ideal para a formação de um time que consiga disputar a Superliga B seria de R$2,5 milhões para a temporada anual. Com este valor seria possível montar uma equipe com jogadores profissionais, um projeto bem estruturado e boa comissão técnica. Hoje, a RS Vôlei, além dos jogadores que retornam às quadras, possui atletas vindos das categorias de base da APAV (Associação de Pais e Amigos do Vôlei) de Caxias do Sul e jogadores emprestados de outros clubes, conta da Rosa.

Os jogos para a etapa regional aconteceram nos dias 7, 8 e 9 de agosto. Ao todo foram 3 disputas com times de Santa Catarina e Paraná, que podem garantir a classificação para a etapa nacional, onde os cinco campeões regionais se juntam às quatro equipes rebaixadas da Superliga B Masculina 25/26. No final da temporada, os quatro times finalistas sobem para a Superliga B.

A RS Vôlei concluiu a etapa regional em segundo lugar, com vitória contra o AMAVÔLEI e São José dos Pinhais, além de uma derrota contra Jaraguá. Assim, a equipe não deve seguir para a próxima fase do campeonato. Ainda, da Rosa conta que não há confirmação se a equipe participará da temporada de 2027.