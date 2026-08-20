Prefeitura de Estrela abre concurso público com salários de até R$ 8 mil

O município de Estrela está com inscrições abertas para o concurso público que oferece 63 vagas para provimento imediato, além da formação de cadastro reserva. As oportunidades abrangem diferentes níveis de formação e áreas da Administração Municipal, com destaque para 50 vagas de Monitor da Educação. Também estão previstas cinco vagas para Agente de Combate às Endemias, cinco para Auxiliar de Administração, duas para Auditor-Fiscal e uma para Contador.
O edital contempla ainda cadastro reserva para 12 áreas do magistério. Ao todo, o concurso reúne 17 cargos, ampliando as possibilidades tanto para profissionais com Ensino Médio quanto para candidatos com formação Superior. Entre as áreas da Educação, haverá cadastro reserva para professores de Anos Iniciais, Artes, Ciências, Educação Física, Educação Infantil, Geografia, História, Informática, Língua Inglesa, Língua Portuguesa, Matemática e Música.
Os vencimentos iniciais variam de R$ 1.804,36 a R$ 8.058,13, conforme o cargo e a carga horária, e as taxas de inscrição são de R$ 100,00 a R$ 150,00. De acordo com o secretário municipal de Administração, Dalismar Marin, a realização do concurso atende ao planejamento para a composição do quadro permanente e, ao mesmo tempo, representa uma oportunidade de ingresso no serviço público.
A seleção será realizada pelo Instituto Objetiva e terá prova objetiva para todos os cargos, de caráter eliminatório e classificatório. Para os cargos de professor, haverá também prova de títulos, de caráter classificatório.
A prova objetiva está prevista para 18 de outubro, enquanto a convocação com a confirmação de data, local e horário será publicada posteriormente pelos canais oficiais do concurso. Além das vagas expressamente ofertadas, os candidatos classificados poderão integrar cadastro reserva e ser chamados durante o prazo de validade do concurso.
As inscrições estão abertas desde 18 de agosto e seguem até as 13h do dia 18 de setembro. O pagamento da taxa de inscrição também deverá ser realizado até 18 de setembro.