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Publicada em 20 de Agosto de 2026 às 17:55

Farroupilha alcança R$ 1 bilhão em investimentos anunciados

Treno, empreendimento já em obra no centro de Farroupilha, tem VGV de R$ 40 milhões

Treno, empreendimento já em obra no centro de Farroupilha, tem VGV de R$ 40 milhões

Incorporadora Cignachi/Divulgação/Cidades
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Jornal Cidades
O município de Farroupilha, na Serra Gaúcha, alcançou a marca de R$ 1 bilhão em investimentos anunciados desde 2025. O número foi consolidado nesta quinta-feira (20), com a apresentação de um novo empreendimento da Cignachi Incorporadora ao prefeito Jonas Tomazi, em encontro na prefeitura, que reuniu representantes da empresa e da administração municipal.
O município de Farroupilha, na Serra Gaúcha, alcançou a marca de R$ 1 bilhão em investimentos anunciados desde 2025. O número foi consolidado nesta quinta-feira (20), com a apresentação de um novo empreendimento da Cignachi Incorporadora ao prefeito Jonas Tomazi, em encontro na prefeitura, que reuniu representantes da empresa e da administração municipal.
O anúncio é o 31º registrado pelo município no período, uma sequência que reúne indústria, logística, comércio, serviços e construção civil. A Cignachi apresentou o Treno, empreendimento já em obra no centro de Farroupilha, com VGV estimado em mais de R$ 40 milhões. Serão 18 pavimentos - 20 considerando os dois subsolos -, 23 unidades de três dormitórios de até 137 m² e mais de 535 m² de área comum. A entrega está prevista para 2028.
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Com projeto do escritório Arquitetura Nacional, o edifício foi inspirado na história ferroviária do município. Estima-se que a obra gere mais de 150 empregos diretos e movimente cerca de 400 postos de trabalho entre diretos, indiretos e induzidos ao longo do seu ciclo.

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