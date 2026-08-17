Festival de Balonismo de Santa Maria ocorre em setembro

Um dos esportes aéreos que mais enchem os olhos de quem fica firme em terra já se anuncia para o próximo mês, cheio de novidades e atrações. O Festival de Balonismo de Santa Maria será de 3 a 6 de setembro, na área verde do loteamento Km 2, no bairro Divina Providência. A prefeitura e a empresa Rocha Balonismo são as organizadoras do evento, que tem apoio da Federação Gaúcha de Balonismo.
"Chegamos ainda mais preparados e organizados para este evento após uma primeira edição, no ano passado, que marcou a retomada do festival em nossa cidade. Para melhor acolher a população, procuramos um local com mais segurança para as famílias e para os pilotos de balão, e com mais infraestrutura, além de valorizar uma importante região de Santa Maria", explicou o prefeito Rodrigo Decimo durante a confirmação do festival, que ocorreu no Prefa nos Bairros.
Na área verde da região será possível a presença de mais pilotos de balão. Faltando menos de um mês para as atividades, mais de 10 já confirmaram presença, fazendo com que esta edição do Festival de Balonismo seja a maior já realizada, conforme a organização do evento. O espaço também irá comportar shows musicais, praça de alimentação e parque de diversões.
"Santa Maria já é destaque nos voos porque os pilotos conseguem interagir com a população, que sai para as ruas e consegue ver os balões de suas janelas e sacadas. Para viabilizar esse festival, contamos com diversas estratégias que se dão por meio dos poderes público e privado, o que possibilita a efetivação de um ambiente rico para o fortalecimento do nosso turismo local", reforça o secretário de Turismo, Ewerton Falk.
O Festival de Balonismo de Santa Maria conta com recursos de emendas parlamentares e de vereadores, além de patrocínios. Ainda, entre as atrações, estão as competições físicas (quando, do balão, o piloto joga uma marca em determinado ponto) e virtuais (por GPS) e o Night Glow, em que os balões inflados saem em carreada pelas principais ruas da cidade, além de balões em diferentes formatos.