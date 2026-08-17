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Publicada em 17 de Agosto de 2026 às 18:21

Festival de Balonismo de Santa Maria ocorre em setembro

Mais de 10 competidores já confirmaram presença, segundo a prefeitura

Mais de 10 competidores já confirmaram presença, segundo a prefeitura

Guilherme Brum/DIVULGAÇÃO/CIDADES
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Jornal Cidades
Um dos esportes aéreos que mais enchem os olhos de quem fica firme em terra já se anuncia para o próximo mês, cheio de novidades e atrações. O Festival de Balonismo de Santa Maria será de 3 a 6 de setembro, na área verde do loteamento Km 2, no bairro Divina Providência. A prefeitura e a empresa Rocha Balonismo são as organizadoras do evento, que tem apoio da Federação Gaúcha de Balonismo.
Um dos esportes aéreos que mais enchem os olhos de quem fica firme em terra já se anuncia para o próximo mês, cheio de novidades e atrações. O Festival de Balonismo de Santa Maria será de 3 a 6 de setembro, na área verde do loteamento Km 2, no bairro Divina Providência. A prefeitura e a empresa Rocha Balonismo são as organizadoras do evento, que tem apoio da Federação Gaúcha de Balonismo.
"Chegamos ainda mais preparados e organizados para este evento após uma primeira edição, no ano passado, que marcou a retomada do festival em nossa cidade. Para melhor acolher a população, procuramos um local com mais segurança para as famílias e para os pilotos de balão, e com mais infraestrutura, além de valorizar uma importante região de Santa Maria", explicou o prefeito Rodrigo Decimo durante a confirmação do festival, que ocorreu no Prefa nos Bairros.
Na área verde da região será possível a presença de mais pilotos de balão. Faltando menos de um mês para as atividades, mais de 10 já confirmaram presença, fazendo com que esta edição do Festival de Balonismo seja a maior já realizada, conforme a organização do evento. O espaço também irá comportar shows musicais, praça de alimentação e parque de diversões.
"Santa Maria já é destaque nos voos porque os pilotos conseguem interagir com a população, que sai para as ruas e consegue ver os balões de suas janelas e sacadas. Para viabilizar esse festival, contamos com diversas estratégias que se dão por meio dos poderes público e privado, o que possibilita a efetivação de um ambiente rico para o fortalecimento do nosso turismo local", reforça o secretário de Turismo, Ewerton Falk.
O Festival de Balonismo de Santa Maria conta com recursos de emendas parlamentares e de vereadores, além de patrocínios. Ainda, entre as atrações, estão as competições físicas (quando, do balão, o piloto joga uma marca em determinado ponto) e virtuais (por GPS) e o Night Glow, em que os balões inflados saem em carreada pelas principais ruas da cidade, além de balões em diferentes formatos.

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