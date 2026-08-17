Exposição com 1,1 mil carros é destaque entre eventos no Rio Grande do Sul

Nesta semana, o interior do Rio Grande do Sul recebe espetáculos, feiras, exposições de carros e eventos gastronômicos . Com programação extensa, a agenda de eventos envolve desde apresentações culturais em cidades como Caxias do Sul e Montenegro, festas tradicionais, como em Araricá e Picada Café, e festivais de gastronomia, como Ponte Preta. Confira abaixo os eventos no interior do Estado dos dias 17 a 23 de agosto.

Araricá | Festa das Azaleias

Festa das Azaleias é o maior evento do município, com bailes, feiras artesanais e desfiles Prefeitura de Araricá/Divulgação/Cidades

A tradicional Festa das Azaleias terá sua 24ª edição nesta semana, dos dias 18 a 24 de agosto. A festa é o principal evento turístico e acontece no Largo das Azaleias. Nesta edição, o evento inicia na quarta, 18, com apresentações musicais e de comédia. A programação segue com shows de rock, música gaúcha e sertaneja, além de bailes, feiras artesanais e desfiles. Um dos destaques do evento é seu encerramento tradicional com o Costelão na Vala, que, em sua última edição, serviu mais de 2 mil almoços, assim como o Encontro de Bois Carreiros, que conta com desfile e atrações típicas da cultura campeira, como a corrida de casais na lama, a Feira do Produtor e exposições.

Montenegro | Espetáculo Corpos de Tambor

Apresentação será consduzida pelo Coletivo Croa, do Pará, por meio do projeto Palco Giratório Sesc Sesc/Divulgação/Cidades

Nesta terça, 18 de agosto, Montenegro recebe a programação do Palco Giratório Sesc com o espetáculo Corpos de Tambor. A apresentação será do Coletivo Croa, do Pará, e acontece às 20h, no Teatro Roberto Athayde Cardona, com entrada gratuita. O Palco Giratório Sesc é o maior projeto de circulação de artes cênicas do Brasil e traz a Montenegro um espetáculo que investiga a relação entre som, percussão e movimento, utilizando os ritmos dos batuques afro-amazônicos como estímulo para a criação de movimentos e composições teatrais. Os ingressos gratuitos podem ser retirados pelo site www.sesc-rs.com.br/espetaculosculturais ou no Sesc Montenegro, mediante a doação de 1kg de alimento não perecível. Informações complementares podem ser obtidas através do número (51) 99416-8326.

Novo Hamburgo | Expoclassic

Expoclassic é considerado um dos maiores eventos de carros antigos em área coberta do Brasil e Mercosul Thiago Dorscheid/PMNH/Divulgação/Cidades

Realizado pelo Veteran Car Club de Novo Hamburgo, a Expoclassic é um dos maiores eventos de carros antigos em área coberta do Brasil e Mercosul. Em sua 23ª edição, a mostra reúne carros antigos, para exposição e venda, além de área com mercado de antiguidades. Ao todo, serão mais de 1,1 mil veículos, incluindo modelos restaurados e exemplares com mais de 30 anos. O evento será realizado nos pavilhões da Fenac, dos dias 21 a 23 de agosto, com programação das 9h às 21h, com expectativa de 30 mil visitantes. Os ingressos são vendidos antecipadamente no site do evento, a partir de R$30,00 para adultos e R$15,00 para crianças, estudantes e idosos.

Picada Café | Joaneta Kerbfest

Festa acontece no interior de Picada Café, na comunidade de Joaneta Joaneta Kerbfest Instagram/Reprodução/Cidades

No interior de Picada Café, a comunidade de Joaneta comemora a Kerbfest, festa alemã tradicional da região. Neste ano, o evento acontece no dia 22 de agosto, na Sociedade Recreativa e Cultural Joaneta (Av. Vicente Prieto, 3602). Com entrada gratuita, a festa inicia com missa, às 9 horas, e segue com programação diversa até as 23 horas. Durante o dia, o evento conta com apresentações culturais com grupos de adultos e crianças, bandinhas regionais e jogos germânicos.

Ponte Preta | Jantar Tradicional das Massas

Jantar terá buffet de massas, além de apresentações musicias Grupo Passiones Instagram/Reprodução/Cidades

Neste sábado, dia 22 de agosto, o município de Ponte Preta, no norte do Estado, recebe a 6ª edição do Jantar Tradicional das Massas, uma noite dedicada à gastronomia italiana, música e confraternização. Durante o evento, será servido um buffet de massas com molhos diversos como alho e óleo, carne moída, molho branco, bacon e salame. O cardápio também inclui tortéi, lasanha, panqueca doce e outros acompanhamentos. Ainda, o jantar terá duas apresentações musicais, do cantor Bira Caldeira e do Grupo Passiones. A festa acontece no Centro de Eventos do município, com ingressos de R$70,00 para adultos, R$35,00 para crianças de 8 a 12 anos, e crianças de até 7 anos têm entrada gratuita.

Caxias do Sul | Espetáculo Fundamento

Espetáculo reúne o grupo musical de rap Das Ruas e cerca de 15 bailarinos, comdireção do coreógrafo Juliano Vieira Dias Isa Kuze/Sesc/Divulgação/Cidades