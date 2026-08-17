Chuvas provocam alagamentos, danos e suspensão de serviços na Zona Sul e Campanha

Chuvas intensas atingiram municípios da região Sul e da Campanha do RS entre o fim de semana e a manhã desta segunda-feira (17), provocando alagamentos, elevação de rios, danos em residências e estruturas, interrupção de serviços e dificuldades de deslocamento. O maior acumulado nas últimas 24 horas até às 10h, conforme a Rede de Monitoramento Hidrometeorológico do RS, foi registrado em Santa Vitória do Palmar, com 405,4 milímetros. Em Rio Grande, foram 309,6 milímetros, e em Arroio Grande, 109,4 milímetros.

Em Arroio Grande, a prefeitura interditou a Rua Basílio Conceição e a Ponte do Passo do Simão devido à cheia e à rápida elevação do nível da água. Também houve queda de poste na Rua Jaime Rodrigues, no bairro Promorar, levando à interdição do trecho. Nesta segunda-feira, os atendimentos da UBS Sul e do PIM foram suspensos por risco de descarga elétrica nas instalações, com orientação para que os usuários procurem o Pronto Atendimento Municipal.

Em Rio Grande, a Defesa Civil municipal atendeu dez chamados de famílias que tiveram suas residências invadidas pela água acumulada nas ruas da cidade, em razão do grande volume de chuva registrado nos últimos dias. Entre o último sábado (15) e esta segunda-feira, o pluviômetro da estação Cemaden G2-431560201 registrou acumulado de 101 mm. Já os ventos chegaram a atingir 66,5 km/h na tarde de domingo, provocando estragos em diferentes pontos do município.

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Em São Lourenço, às 11h desta segunda-feira, o Arroio São Lourenço, no Passo do Candombe, registrava nível de 2,56m, abaixo da cota de inundação de 3,10m. Segundo a prefeitura, há uma força-tarefa mobilizada para acompanhar a situação e atuar nos pontos que necessitam de atendimento. O trabalho reúne servidores municipais, Defesa Civil Municipal e Regional e apoio técnico das universidades, com monitoramento dos níveis da Lagoa dos Patos e dos arroios, das condições meteorológicas e das áreas atingidas pelas chuvas.

O Rio Piratini também inspira atenção. Às 10h10min desta segunda-feira, o nível do rio em Pedro Osório estava em 10,33 metros, após elevação de 10 centímetros em uma hora, segundo o Núcleo Integrado de Previsão da UFPel. O nível está na faixa de atenção; a cota de alerta é de 13 metros e a de inundação, de 14 metros.

Em Cerrito, a chuva acompanhada de ventos fortes e granizo provocou danos em pelo menos 12 residências, principalmente na localidade do Calheco, além de prejuízos em plantações de granola e pêssego. Uma caixa-d’água de 20 mil litros também foi danificada, afetando o abastecimento de Catimbau e Passo do Aires e cerca de 50 famílias. Equipes municipais passaram a distribuir lonas e telhas e a monitorar a situação do Rio Piratini.

Os efeitos das chuvas também atingiram a rede de serviços e a mobilidade. Em Arroio do Padre, as aulas municipais foram suspensas devido à enchente na zona rural, que comprometeu o transporte escolar e o acesso de estudantes e profissionais. Em Canguçu, não houve aulas nas escolas municipais do interior nem atendimento nos postos de saúde dessas localidades nesta segunda-feira. Jaguarão também cancelou as aulas da rede municipal nesta segunda e terça-feira.

Em Pelotas, algumas unidades básicas de saúde permaneceram fechadas devido às condições de acesso, especialmente após a queda de pontes. Foram afetadas as UBS Gruppeli, Triunfo, Vila Nova, Colônia Osório e Santa Silvana. Na zona rural, o Arroio Quilombo transbordou e inundou a região do Museu Gruppelli, que informou estar avaliando os impactos sobre o patrimônio e o acervo.

A UFPel suspendeu as atividades presenciais da tarde e da noite desta segunda-feira devido aos efeitos do evento climático e às dificuldades de deslocamento.

A prefeitura de Pinheiro Machado decretou situação de emergência nas áreas do município afetadas pelas chuvas intensas registradas desde o último domingo (16).

Segundo a gestão municipal, a medida foi tomada diante dos danos provocados pelas condições climáticas, especialmente em estradas, pontes, pontilhões e bueiros, que foram afetados pelo grande volume de chuva registrado no município. O decreto considera ainda os levantamentos realizados pela Defesa Civil Municipal e o laudo técnico elaborado pelo engenheiro do Município.

Santa Vitória do Palmar também suspendeu as aulas no interior do município, mantendo as atividades na cidade e nas praias.

Na Campanha, Bagé registrou impactos principalmente após o temporal ocorrido entre domingo e a madrugada desta segunda-feira. Segundo a Defesa Civil, cerca de 53 residências receberam atendimento com entrega de lonas. Houve queda de árvores na área urbana e no interior, com interdição do Corredor das Tropas. A UPA 24 Horas permaneceu funcionando, mas a sala de raio-X foi interditada temporariamente e os pacientes que necessitarem do exame serão encaminhados ao PAM I.