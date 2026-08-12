Embarcação vai transportar pedestres entre Encantado e Muçum

Enquanto a ponte entre Encantado e Muçum permanece interditada, o Estado passará a operar, a partir de segunda-feira (17), uma embarcação própria para o transporte de moradores entre os dois municípios, no Vale do Taquari. A informação foi dada nesta quarta-feira (12) pelo secretário estadual de Logística e Transportes (Selt), Clóvis Magalhães, durante entrevista coletiva.
Segundo Magalhães, existe a possibilidade da incorporação de um barco adicional. Por enquanto, o equipamento estadual se somará às embarcações já em operação na travessia de pedestres: um barco do Corpo de Bombeiros de Encantado, com capacidade para cinco pessoas, e outro cedido pela Defesa Civil de Lajeado com capacidade para oito pessoas, resultado da articulação de entidades e lideranças locais. O secretário afirmou que a embarcação do Estado contará com certificação e garantias institucionais, seguindo as normas estabelecidas junto à Marinha do Brasil.
O ponto de embarque ficará localizado a cerca de 100 metros da ponte, em um trecho apontado por moradores como mais favorável à travessia, mesmo nas situações em que o rio estiver acima da cota normal.
Como as embarcações só têm autorização para operar apenas durante o dia, lideranças como o engenheiro civil Marcos Antônio Bastiani, da Associação Recupera Muçum, reiterou à Selt e à EGR, durante a realização da coletiva, o pedido de instalação de dois “canhões de luz” no local de embarque para estender o horário de funcionamento até as 21h ou 22h.