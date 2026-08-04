Embarcação vai auxiliar no deslocamento entre Encantado e Muçum

O comitê Ponte ERS-129 Encantado/Muçum informa que, como medida emergencial para garantir a mobilidade da população, será implantada uma embarcação exclusiva para a travessia de pedestres entre os municípios de Encantado e Muçum. A iniciativa foi anunciada na manhã desta terça-feira (4), durante entrevista coletiva concedida pelo presidente da Associação dos Municípios do Alto Taquari (Amat) e prefeito de Doutor Ricardo, Álvaro Giacobbo.
A embarcação, cedida pelo atracador VT, de Estrela, consiste em uma plataforma motorizada flutuante com quatro metros de largura e 11 metros de comprimento, destinada exclusivamente ao transporte de pessoas pelo rio Guaporé. A previsão é de que a operação tenha início na tarde desta quarta-feira (5), condicionada às condições climáticas e à conclusão dos acessos.
As prefeituras de Encantado e Muçum serão responsáveis pela implantação dos acessos aos locais de embarque e desembarque. A travessia será realizada no mesmo ponto onde operava a antiga barca, aproximadamente 70 metros da ponte.
O serviço será gratuito e seguirá protocolos de segurança. O uso de colete salva-vidas será obrigatório para todos os passageiros. Cada travessia poderá transportar até 13 pessoas, além do condutor habilitado e credenciado para operar a embarcação.
Inicialmente, os horários de funcionamento serão das 6h30 às 8h30; das 11h30 às 13h30 e das 16h30 às 18h30. Os horários poderão ser ajustados conforme a demanda e o fluxo de usuários.
Para amenizar a situação, a EGR iniciou um sistema de pare e siga na rota alternativa
utilizada para o deslocamento entre os municípios de Encantado e Muçum, implantada durante o período de bloqueio da ponte sobre o Rio Guaporé
, na ERS-129. A operação ocorre das 6h às 19h, com o objetivo de organizar o fluxo de veículos e proporcionar maior segurança aos usuários.
A alternância do fluxo ocorre em intervalos de até 20 minutos, podendo ser reduzida nos períodos de menor movimento, conforme a demanda registrada ao longo do dia. A dinâmica operacional permite maior fluidez no trânsito, reduzindo o tempo de espera dos usuários sempre que as condições de tráfego permitirem.